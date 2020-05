Ministrul de Interne a declarat, luni seară, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, că numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 nu va mai crește în următoarea perioadă pentru că majoritatea românilor respectă măsurile anunțate. Marcel Vela le-a multumit românilor care respectă măsurile, insa a avertizat totuși că zonele în care acestea nu vor fi respectate vor fi carantinate.

„Per total, cu analize , cred ca nu vor creste cazurile, pentru ca marea majoritate a populatiei e extrem de responsabila. La nivelul acestei etape de relaxare ar putea exista riscul unele cresteri in statistica epidemiologica, dar suntem pregatiti fie sa le izolam, fie sa atenuam consecintele lor. (…)

Procentul mic de populatie care nu intelege sau care exagereaza ,raportat la populatia Romaniei este foarte mic. Sunt optimist. Nu cred ca excesele care s-au inregistrat acum doua saptamani sau poate se vor inregistra pot fi atat de dramatice incat sa revenim la o stare anterioara de cazuistica medicala, care sa poata degenera și pot fi ireversibile si dramatice, pentru ca vom fi la datorie. (…)”, a anunțat Marcel Vela, luni seară, la „Legile puterii”.

Le multumesc tuturor cetatenilor Romaniei, de fapt ei sunt eroii care opresc raspandirea acestei epidemii prin tot ce fac. Am discutat cu prieteni, colegi, rude, se protejeaza fara sa spuna ministrul Afacerilor Interne ce sa faca ei, stiu sa pastreze distantarea, stiu ca trebuie sa poarte o masca cand se urca in autobuz sau cand se duc la un magazin, manusi, stiu sa se protejeze singuri, pe acesti oameni ma bazez, pe responsabilitatea lor. In aceste zile, în aceasta perioada delicata, fiecare e un ctitor un truditor de a pastra sanatatea populatiei si de a evita ca cei apropiati sa nu ajunga la spital , la terapie intensiva, sau cel mai dranmatic sa nu-i pierdem definitiv”, a mai spus ministrul de Interne.

Despre cum vor decurge in continuare etapele de relaxare, Marcel Vela a spus că „rabdarea si responsabilitatea sunt principalele sfaturi , argumente, masuri pe care le recomand cetatenilor, astfel ca de la 1 iunie sa avem posibilitatea optimista sa putem trece la doilea nivel de relaxare. Si atunci trebuie sa fim cu masura si intelegatori, pentru ca din 15 iunie sa trecem la al treilea nivel de relaxare. Ține de intelepciunea si responsabilitatea fiecaruia. Impreuna putem reusi!”.

Legat de încălcarea măsurii de purtare a măștii, ministrul a anunțat că „am avut ieri și alataieri (duminică și sambata – n.red.) foarte putine cazuri, sub 15 sanctiuni administrative la nivelul intregii tari. Oameniirespecta in general, evident ca sunt si teribilisti, oameni care nu accepta din convingeri determinate de pozitiile unor oficiali sau din zona virtuala, informatii care le creeaza convingerea ca nu exista coronavirus, ca nu exista pericol.

Cel mai grav e ca unii oameni care cred diferite chemari, mobilizari pentru protest trebuie sa stie ca se expun pe ei si pe cei dragi, pentru ca intrand in contact cu multi cetateni, au fost acele proteste cu 180-200 de oameni. Daca multi erau asimptomatici fara sa stie, omul nevinovat care a venit sa protesteze ca nu vrea sa se vaccineze risca sa ia virusul si sa-l duca acasa, risca, mai dramatic, ca prin persoana care apare ca fiind pozitiva, dar asimptomatica,pe ancheta epidemiologica, trebuie ca toti cu care a intrat in contact trebuie sa intre in autoizolare.

E mare pacat dupa ce am stat izolati acasa, nu am mers la serviciu, am facut telemunca, a fost o munca titanica, din partea sistemului medical, medici, oameni de ordine, agenti economici, batrani , adulti, copii, cu totii am rabdat, si cand sa te bucuri de relaxari sa intri in izolare?! Parca este pacat.

Sfatul meu este sa fim responsabili , sa mai avem putina rabdare, sa nu credem ca virusul nu exista sau ca nu am avut sau nu avem cunoscuti care pot fi asimptomatici si de la care se poate lua aceasta infectie”.

Marcel Vela a mai averitzat însă că zonele în care nu vor fi respectate regulile vor fi sigur carantinate.

„Cei care se imbolnavesc voit si nu respecta regulile ajung in faza in care cartiere, sate, comune… au ajuns sa fie carantinate ieri (duminica, 24 mai – n,red.) doua sate in judetul Galați. Trebuie sa respectam la unitatile comerciale triajul, trebuia sa avem masca, sa respectam conditiile sanitare, astfel incat sa fim responsabili, pentru ca, pas cu pas, sa ajungem la o normalitate pe care o dorim cu totii”, a spus Marcel Vela, la „Legile puterii”.

Sursa: Realitatea Din PNL