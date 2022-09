Astăzi, lumea întreagă își ia adio de la Majestatea Sa Elisabeta a II-a, un monarh care a modelat nu doar soarta Marii Britanii, ci și-a pus amprenta, în mod pozitiv, pe cursul istoriei. Cei 70 de ani de domnie au fost marcați de momentele tulburi de după cel de-al doilea război mondial, de războiul rece, de crize politice internaționale, economice și sociale.

În ciuda acestor obstacole, Elisabeta a doua a fost far călăuzitor pentru națiune, iar curajul și demnitatea cu care aceasta a tratat fiecare eveniment în parte au menținut Mare Britanie în elita puterilor globale. Visăm și noi la astfel de conducători care să se ridice la înălțimea vremurilor pe care le trăim. Cărora să le pese de popor și să reprezinte un model pentru națiune. Adevărați lideri ai inimilor și nu tributari ai intereselor de grup, în defavoarea a zeci de milioane.

Aici, în România, de 33 de ani spunem că suntem liberi. Totuși, azi – la trei decenii după revoluția în care au murit degeaba peste 1000 de oameni, pare că suntem mai dependenți ca pe vremea fanarioților de puternicii vremii. Independența economică, energetică, financiară, politică- internă și externă, pare că reprezintă o iluzie. Economic vedem cum alții decid pentru noi. PNRR este un document scris și semnat în zadar. Alții decid cat trebuie să primim la pensii sau salarii, iar banii promiși de UE nu vin pentru că instituțiile statului eșuează în a se reforma și a îndeplini parametri pe care ni i-am angajat față de partenerii strategici. De ani de zile se vorbește despre reforma statului, despre reducerea aparatului bugetar- cel mai mare consumator de resurse din România. Azi ni se cere să stingem lumina ca să fim solidari, să facem duș în doi, să stăm- ca pe vremea comunismului în frig și beznă. Iar la Guvern s-a dat ordin pentru miniștri să stingă luminile în instituțiile pe care le conduc. Dar, pe de altă parte, angajările la stat continuă pe bandă rulantă, în timp ce investitorii care se chinuie să producă ceva pentru țară sunt loviți din toate părțile. Sunt parale, dar numai pentru unii. Adică pentru ei și pentru ai lor. Nu pentru noi, românii de rând. Peste 1,3 milioane de angajați sunt la stat. Nu îi acuz pe toți, însă mulți dintre ei sunt degeaba. Dar trebuie puși la adăpostul unor funcții călduțe doar pentru că sunt loiali partidului. Oricare ar fi el. Dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, România ocupă prima poziție în clasamentul privind raportul dintre cheltuielile cu salariile din sectorul bugetar și totalul de venituri încasate în 2021. Să traducem: cifrele oficiale arată că, în 2020- spre exemplu, statul român a acordat o pondere de 33,8% din veniturile încasate pentru salariile bugetarilor, pondere care a crescut anul trecut la 37%. Procentul este mai mare decât media europeană, care nu a depășit, în 2021, pragul de 22,4%. În timp ce noi cheltuim mare parte din venituri pe lefurile bugetarilor, motorul economic al Uniunii Europene, Germania, se află la polul opus, cu cea mai mică alocare din venituri folosită pentru salariile aparatului bugetar, de doar 16%. Despre ce vorbim aici: indolență, prostie, trădare? Cred că sunt termeni duri. Mai degrabă ne confruntăm cu un management slab la vârful statului și, implicit la nivel micro. Meritocrația a făcut loc mediocrității iar criteriile de angajare nu mai sunt cele de capacitate sau performanță, ci doar cel al loialității fața de o formațiune sau alta. Și cum să ne redresăm stimați telespectatori, când la conducerea unor instituții-cheie se află niște oameni cărora nu le pasă de progres, ci doar de binele lor? Ori, mai grav, când spre exemplu șefi peste domenii de importanță strategică punem străini. Cum se întâmplă la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, acolo unde o doamnă de la UDMR este la cârmă? Și nu doar acolo se întâmplă așa. Eu întreb retoric. Sper că mai e cineva în țara asta care să sesizeze cum suntem acaparați de unii și de alții care cer independență și separatism teritorial. Știu că e un subiect sensibil, dar regionalizarea trebuie făcută urgent. Trebuie redus aparatul de stat, cel al primarilor, prefecților sau al președințiilor de Consilii Județene. Dar am mai votat și altădată ca să fim reprezentați de 300 de parlamentari. Iar azi avem aproape dublu. Referendumul propus de Traian Basescu, la data de 24 septembrie 2009, pe finalul primului sau mandat a fost ignorat total iar în urma alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012 numărul de aleși a crescut de la 470 la 588. Și cum să nu se îndrepte poporul, stimați guvernanți, către partide nocive, lipsite de proiecte, dar cu discurs extremist și naționalist, precum AUR, dacă voi nu-l băgați în seamă? Voi, cei aflați la cârmă, în ultimii 33 de ani ați adus poporul aici. Voi, cei de azi, nu aveți însă dreptul de a da vina pe greaua moștenire. Sunteți la butoane, dacă vă pasă de viitorul acestei țari faceți ce trebuie acum! Dați dovadă că nu sunteți conduși din exterior, de interesele unora și ale altora! Salvați România! Pentru noi, dar mai ales pentru cei cărora le-o vom lăsa. În aceste vremuri în care timpul nu mai are răbdare cu nimeni, nu mai avem voie să mai facem pași greșiți. Lăsați circul și, dacă vreți ca țara să nu ajungă pe mâinile extremiștilor, luați decizii care să ne pună la adăpost. Dați pâine poporului care riscă să flămânzească! Eliminați intermediarii și rechini de pe piața de energie, de pe cea a carburanților și îndreptați-vă atenția către fermierii care hrănesc această țară. E abia septembrie și vedem că românii primesc deja facturi nesimțite, unele mult mai mari ca anul trecut. Ce vom face la iarnă? Suntem obișnuiți să îndurăm lipsurile, dar acum parcă sunt mai mari ca niciodată. Este de nepermis ca, după ce am trăit experiența de anul trecut, să nu se găsească rezolvare nici acum acestor probleme. Coaliția discută, negociază, promite și apoi retrage. Nu ne mai vindeți iluzii! Oferiți stabilitate legislativă măcar, o oarecare predictibilitate, Ca să știm încotro ne îndreptăm și cum să ne planificăm viitorul pe termen scurt. Da, pe termen scurt, căci am ajuns să trăim de pe o zi pe alta. Haosul din energie continuă din cauza ordonanței de urgență privind plafonarea prețurilor. După ce a fost modificată recent și plafonul de consum a scăzut la 255 kwh. Totuși, consumul nu va mai fi raportat la aceeași lună a anului trecut, ci se va face o medie a aceleași luni din ultimii trei ani. Pe scurt, degeaba strângem cureaua și închidem becurile sau oprim caloriferele. Nu va conta! Facturile vor fi calculate tot cum vor băieții deștepți. Și o fac cu legea în mână. V-am prezentat soluții aici, în platoul Realitatea. Nu înțeleg de ce proiectul prin care România ar fi putut produce energie ieftină, din gunoi, nu a fost votat săptămâna trecută. De ce se trage de timp, mai ales acum când criza facturilor ne lovește fără milă pe toți? De ce țineți la sertar un proiect care poate salva nu doar România, ci întreaga lume? Dragii mei telespectatori, asta e încă o dovadă că Legile Puterii sunt croite pentru ei, nu pentru noi. Iar mulți români, mai ales cei care primesc la final de lună salarii sau pensii de mizerie, nu vor trece peste iarnă. Criza energetică îi afectează și pe bolnavii din țara noastră, iar din farmacii lipsesc medicamente vitale pentru pacienții diagnosticați cu afecțiuni grave precum cancer, însă nu se găsesc medicamente nici pentru alte patologii. Producătorii vin cu un avertisment grav și ne spun că nu vom mai găsi medicamentele esențiale in farmacii pentru că fabricile au fost scoase total sau parțial din schema de plafonare. Oricum mulți bunici, i-ați văzut chiar aici la Realitatea, au renunțat să își mai cumpere tratamentul pentru că nu le mai ajung banii, indiferent la cât de multe taie de pe listă. Unii fac economie chiar și la mâncare. Pentru că voi, mult iubiți conducători, nu sunteți capabil să opriți cearta dintre voi și jaful național, care se face din toate părțile! Iar tsunamiul scumpirilor va continua. Fermierii avertizează că prețul cărnii de porc se va dubla, tot din cauza crizei energetice, dar și a secetei. În plus, din cauza pestei porcine, multe ferme s-au închis. Iar criza facturilor a lovit puternic și în industria de panificație. Nu sunt adepta teoriilor conspirației, dar parcă suntem niște hamsteri închiși într-o cutie și pe care se experimentează tot felul de nenorociri. După pandemia de coronavirus, care ne-a luat doi ani de viață, vedem că se atentează grav la bunăstarea întregii omeniri. Se produce mai puțina energie electrică decât acum doi ani? Se consumă mai mult? Răspunsul e negativ la ambele întrebări. Iar omul de rând nu poate pricepe de ce sunt costurile mai mari. Nu vă mai ascundeți neputința, indolența și lipsa de empatie față de popor- în unele cazuri, în spatele invaziei ruse! Nu Putin e de vină că românii o duc prost și, după cum spun experții, vor trăi la limita supraviețuirii, nu sute de mii, ci milioane. Este timpul să resetați și dumneavoastră, stimați aleși, coordonatele după care vă ghidați și după care ne conduceți. Ascultați plânsul poporului și luați deciziile care să ne salveze pe noi toți, inclusiv pe dumneavoastră. Asta dacă vreți să mai rămâneți la putere. Dacă nu le aveți dumneavoastră, vă oferim noi soluțiile: mediul, agricultura, energia, sanatatea, educația, toata organizarea statului, intra in starea de siguranta națională! Deciziile din aceste domenii vor fi luate numai in CSAT iar Guvernul va avea doar 9 ministere! Planul exista si presupune aplicarea unor proiecte sustenabile de aproape 16 miliarde de euro! Se creaza astfel un milion de noi locuri de munca. Așa, românii din diaspora se vor putea întoarce acasă!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.

