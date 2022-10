Zi de zi suntem orbiți de perdele de fum ridicate de unii, ori alții, care ne vor cu orice scop să ne distragă atenția de la problemele cu adevărat reale ale țării, dar și ale întregii omeniri. Urmează o perioadă, spun experții în geopolitică, în care se va decide soarta lumii și parcursul ei pe termen lung.

Anexările făcute de Putin în Ucraina pot îngheța războiul sau îl pot escalada. Iar noi, românii, suntem în prima linie în fața hoardelor aducătoare de moarte, dezlănțuite de Kremlin peste statul vecin. Iar la noi ce se întâmplă? Se face politică de stat, pentru popor? Nicidecum, dragilor!

Am asistat ieri la o imensă bătaie de joc la adresa țării. Marele protest, prin care „patrioții” au vrut s-a puncteze electoral s-a transformat într-un fiasco fără precedent. Cei 10 mii de manifestanți anunțați de George Simion nu au fost nici jumătate, iar revolta împotriva prețurilor mari și a facturilor nesimțite a devenit, la propriu, o bătaie pentru scenă și microfon între politicienii opoziției, care se visează viitori șefi de stat. Într-un fel e mai bine că românii nu au mușcat momeala lansată de Simion și că nu au ieșit în stradă să provoace violențe.

Acum, lucrurile sunt dificile, însă nu pe atât de negre pe cât, spun economiștii vor fi la iarnă. Sunt convinsă că poporul va ieși să protesteze, dar nu împins de interesele meschine ale unui partid sau altul. Sper ca liderii de azi ai țării să se trezească și să ne ocrotească prin măsuri concrete, serioase și sustenabile. Deși mulți români încă rezistă valului de scumpiri, milioane abia se mai descurcă de la o luna la alta. Am ajuns să numărăm fiecare leuț, în speranța de a mai supraviețui încă o lună. Evident, mă refer aici la bunicii cu pensii de mizerie, la românii care trăiesc din salariul minim ori din ajutoare sociale.

În timp ce pentru ei și ai lor s-au găsit soluții pentru majorări serioase, pentru noi, cei mulți, nu sunt parale. Și mă întreb de ce nu se găsesc altceva decât promisiuni cu care se ne fie umplute buzunarele, mai ales că la stat au ajuns sume uriașe din jaful național de la facturi. Și vor mai ajunge, asta pentru că producătorii și furnizorii de energie au binecuvântare legală să ne aducă în sapă de lemn.

Ne confruntăm nu doar cu șantajul lui Vladimir Putin, nu el este singurul vinovat pentru criză. Nu Moscova a orchestrat liberalizarea haotică a pieței energiei în Europa și România, ci cu incapacitatea decidenților de a stopa dezastrul. Și vin vești proaste și de la meteorologi care ne anunță că iarna aceasta va fi una dintre cele mai dificile. Temperaturile vor fi scăzute, ploile vor fi puține și nu va bate vântul. Practic, asta înseamnă că și costurile vor fi destul de ridicate. Iar facturile, pe măsură. Dacă pe front nu se descurcă strălucit, Rusia pare să câștige războiul economic, luptă ce lasă în urmă zeci sau chiar sute de milioane de victime.

Deja simțim efectele cumplite aici în România. De mai bine de un an ni se emit facturi uriașe, care riscă să paralizeze coloși industriali, sau firme mici și mijlocii, motoarele economiei. Acest tsunami nu doar că va lăsa pe drumuri, deja o face, mii de românii, dar pe termen lung vor fi efecte devastatoare. Educația este în pericol, pentru că multe instituții deja iau în considerare să mute orele în online pentru a reduce cheltuielile uriașe.

Spre exemplu, noul an a început sub semnul pentru incertitudinii pentru studenții Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Senatul instituției a luat decizia ca primele opt săptămâni din primul semestru să fie ținute față în față, iar luna decembrie să fie în format online. Decizia de a susține cursuri online a fost luată ca și o măsură de reducere a consumului de curent electric și gaze natural. Apoi, din luna ianuarie a anului 2023 toate cursurile se vor relua cu prezență fizică. Este situație revoltătoare și la Colegiul Traian Lalescu din Reșița. Deși unitatea de învățământ are panouri solare fotovoltaice, care asigură o parte din energie, iar elevii au fost 3 luni în vacanță, aici s-a primit o factură uriașă în valoare de 33.000 de lei. Directorul instituției spune că factura arată o cantitate de consum în kilowați de 30 de ori mai mare decât indexul declarat. El a reclamat situația la operatorul de electricitate. De asemenea, acesta spune că va plăti factura doar după recalculare. Și Primăria are o explicație: este o eroare și se vor lua măsuri pentru remedierea acestei situații. Dar este de nepermis ca astfel de facturi să apară în continuare, la mai bine de un an de la startul crizei. Și grav este că nu doar instituții le primesc, ci o mulțime de români de rând.

Asta dovedește că, în continuare, băieții deștepți sunt cei care conduc această țară după bunul lor plac și în folosul personal, pentru profituri de miliarde. Asta este încă o dovadă că România a fost este și va fi o țintă a celor care au creat datoriile faraonice și au transformat fenomenul “financiarizării” în bani de hârtie, fără acoperire in aur, ca altădată! Aceștia au devorat România ca sa pună mâna pe activele tangibile pe care le avem! Știm asta, simțim asta și totuși nimeni nu face nimic! Ne continuam somnul ingnorantiei sau ne trezim?

Avem legea utilităților publice, unde electricitatea nu apare. Cum e posibil? Ce strategie de sărăcire intenționata prinde rădăcini, strategie ce se bucură de complicitatea politicienilor? Avem statul proprietar, taxarea este dubla și taxe pe energie verde! De ce? Care este explicația? Care sunt efectele pentru popor? De ce nu am fost capabili in toti acești ani sa facem înțelegeri bilaterale cu Bulgaria, Grecia, Turcia pentru acces fără vama, pentru turiștii care merg in concedii? De ce Schenghen poate oferi liberă circulație și noi nu prin acorduri bilaterale?? Suntem parteneri strategici in toate situațiile sau doar când este vorba de invitații la nunta și negocierea comisioanelor? Sclavagismul acestasta promovat și impus trebuie sa ia sfârșit! Suntem oameni demni, capabili de mai bine, suntem muncitori și determinați sa punem cărămida peste cărămidă, pentru reconstrucția țării noastre!

Nu este suficient sa fim noi cetățenii, dornici de schimbare, dacă liderii politici sunt încremeniti in poziția ghiocelului! Capul in jos și executam fără sa gândim și fără sa ne împotrivim! De ce se dezvoltă o țară precum China? Totul, pâna la resurse! Am realizat acum că țara asiatică este legată de Europa prin autostrăzi ce trec prin Turcia, Iran sau Pakistan! China este legată la petrolul iranian/irakian direct! România este legată la ochi și legată de datorii! România are nevoie de un planificator și un executor gospodar! Avem astfel de oameni capabili? Determinați sa intre in lupta pentru viitor? Sau fuga de responsabilitate se răspândește mai tare decât covidul? Când spui ca îți iubești țara dovedești prin fapte! Muncești in România și pentru România, investesti in România, îți ții banii in țara și nu in ong-uri străine! E greu de aflat cine este beneficiarul real al banilor făcuți legal sau ilegal, aici in România!!

Pensiile speciale rămân speciale, pe când pensiile pe contributivitate rămân limitate! Am asistat la un spectacol de vorbe goale de 10 luni incoace generatoare de puncte electorale pentru votanții PSD și dezamagire pentru votanții PNL, prin care ma număr si eu! Nu mi-am pierdut încrederea in PNL, dar vreau sa înțeleg de ce cel mai vocal lider liberal, Rares Bogdan, tace când este luat la mișto ca va mari pensiile? Cine nu îl lasă sa vorbească? Cine nu îl susține sa facă fapte bune pentru România si cum a ajuns PNL sa fie o anexa a PSD? Sa fie obrăznicia castigatoare? Oportunismul sa fie noua valoare politica? Aceasta atitudine lipsită de principii doar pentru a realiza venituri personale, bine mascate de vorbe potrivite momentului, să fie cheia succesului oare! Cu alte cuvinte sa ne trezim pana nu va fi prea târziu!

Romanii au fost si sunt supuși umilinței, valorile ne-au fost atacate, obiceiurile interzise, identitatea naționala ștearsă! Va dispărea tot ce înseamnă romanesc? Asta vrem? Conducători ce ne înșeală in mod voit? Intram cu pași repezi in iarna rusească si multe provocări vor veni peste noi in lunile următoare! Sa ne păstram credința țara, in Dumnezeu și sa nu permitem atacuri la credința si instituția vitala acestei binecuvântate tari: biserica ortodoxa romană! Întrebați-vă cine are interes sa ne pierdem încrederea in cele sfinte? De ce? Cât de ușor vom fi de manipulat fără principii fără reguli fundamentale de viața! Sa nu ucizi, sa nu furi, sa nu faci rău? Am alte priorități in viața decât sa pierd vremea pe platformele de socializare, dar cei care alunecați sa credeți acuzații toxice, uitați-va la faptele celor ce vor sa ne ocupe vremea cu alte scandaluri! Atunci când e greu sa performezi, sa muncești, creezi cearta si totul in detrimentul oamenilor de buna credința!

Luați exemplu de la Clotilde Armand, edilul din sectorul 1! Sector blocat total de aceasta aroganta care a strâns numai plângeri, nemulțumiri, revolta si acuzații grave! In afara de mizerie, șobolani si gândaci nu a livrat nimic bucureștenilor! La Sectorul 2 avemt tot un USR-ist tăcut, vocal doar pe facebook! Barna cu probleme penale striga „fără penali in funcții publice” dar nu se uita in ograda proprie! Vrem transparentă dar nu când negociem banii romanilor! Vedeti, dragi telespectatori! E ușor sa vinzi iluzii si sa câștigi electoral pe cuvinte potrivite! As extinde aici discuția la plagiate! Incapabili sa-si rezolve propriile probleme cu lucrările de licența arunca suspiciuni de plagiat la altii! Pai la câți părerologi cu doctorate avem, se impune o curățenie generală, ca sa ne pregătim de sărbătoare!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.