Ies la iveală legături nebănuite dintre actualul edil al capitalei, Nicușor Dan și primărița controversată a Sectorului 1, Clotilde Armand! Încă dinainte să obțină fotoliul la București, Nicușor Dan era susținut de cumnatul lui Clotilde Armand, Andrei Moroianu! El și edilul se cunosc din Franța, de pe vremea când Dan studia acolo pentru doctorat. Atât Nicușor Dan, cât și Clotilde Armand, ar fi fost propulsați în funcții de șeful Statului Paralel, Florian Coldea, a spus în exclusivitate pentru Realitatea PLUS analistul politic Cozmin Gușă.

Cotilde Armand este căsătorită cu Sergiu Moroianu, cercetător științific al Institutului de Matematică al Academiei Române. Fratele său, Adrian Moroianu, a fost coleg de facultate, în Franța, cu Nicușor Dan. Atât el, cât și soția sa, Anne, au făcut campanie pentru Armand și Nicușor Dan în 2016.

„Bună ziua! Sunt Andrei Moroianu, eu îl cunosc pe Nicușor de 30 de ani. De altfel, am plecat cu el la Paris acum aproape 25 de ani. Am avut o bursă amândoi. Eu am întâlnit-o pe Anne după un an și deși voiam să mă întorc în România am rămas acolo. (…) Nicușor este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. (….) Pentru mine e un fel de Don Quijote care se luptă cu morile de vânt”, afirma în 2016 Moroianu.

„Bună ziua! Sunt Anne Moroianu, sunt căsătorită cu Andrei Moroianu, sunt cumnata lui Clotilde Armand. 00:08

04:49 Când m-am întâlnit cu soțul meu era și Nicușor și soțul lui Clotilde de fapt care îl cunosc de mult, l-am și văzut în Franța când a venit și el puțin în Franța”, afirma și cumnata actualului edil.

Adevărul ar fi altul, susține analistul politic Cozmin Gușă. El a spus că Nicușor Dan este și el prins în caracatița lui Coldea și că atât el, cât și Clotilde Armand, vor avea de suferit din cauza dosarului deschis pe numele generalului negru. În spatele Uniunii Salvați Bucureștiul, precursoarea USR, ar fi stat chiar Florian Coldea.