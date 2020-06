Preşedintele Klaus Iohannis a reiterat, astazi, mesajul sau transant adresat romanilor de a respecta cu strictete masurile impuse de autoritati pentru a preveni raspandirea epidemiei de coronavirus. „Virusul nu pleca in vacanta sau in concediu. Virusul este in comunitate. Nu pleca nici daca voteaza Paralmentul sau Opozitia (prelungirea starii de alerta – n.r.). Am vazut afirmatii ciudate si total neopotrivite in aceasta perioada din partea Opozitiei. (…) Nu fac (reprezentantii Opozitiei -n.r.) decat sa induca nesiguranta in populatie intr-o perioada in care oamenii trebuie sa creada in autoritati. Feriti-va de virus!”, a declarat Iohannis, la finalul vizitei la unităţile mobile ATI de la Romexpo.

„Sunt ingrijorat fiindca am vazut in feiecare zi, in ultima perioada, un numar mare de noi pacienti infectati cu coronavirus. Numai astazi au fost raportate peste 300 de persoane, lucru care ma face sa cred ca este cazul sa mai subliniez odata cateva lucruri. S-a renuntat la multe restrictii, dar vreau sa fiu foarte, foarte clar: au ramas in vigoare masuri simple, de bun simt: purtati masca de protectie, respectati distanta sociala, igiena mainilor este foarte importanta”, a aratat seful statului.

El a subliniat ca autoritatile nu isi doresc sa reimpuna masurile de restrictie luate anterior, subliniind ca atat Guvernul, cat si Presedintia isi doresc „sa redam normalitatea economica si a vietii romanilor”. „Dar asta nu poate fi un succes fara respectare acestor reguli minimale despre care epidemiologii ne spun ca sunt foarte importante”, a aratat presedintele.

Mai mult decat atat, seful statului sustine ca Guvernul a procedat „exact conform legii” in toata aceasta perioada de pandemie.

„Felul e corect, legal si oportun, masurile in vigoare sunt mai putine. E o abordare utila, corecta de bun-simt”, a spus Klaus Iohannis

El a catalogat abordarea Opozitiei ca fiind „o exagerare de tip electoral”: „Fac scandal de dragul scandalului si incearca sa mai prinda cateva voturi. Nu fac decat sa induca nesiguranta in populatie intr-o perioada in care oamenii trebuie sa creada in autoritati”.

Intrebat daca exista posibilitatea reinstaurarii unor masuri mai dure ca urmare a cresterii noilor cazuri de COVID-19, presedintele a raspuns: „Noi restricitii nu vreau nici eu si nici Guvernul. Nu dorim reistaurarea restrictiilor decat daca numarul (de cazuri – n.r.) creste foarte mult si nu vom avea incotro. Vreau o conformare buna. Revenirea la starea de urgenta e ultima solutie atunci cand vedem ca masurile luate nu functioneaza. Rezultatele confirma validitate, utilitate si termenul corect prin care s-au luat masurile la noi.”

Sursa: Realitatea de Buzau