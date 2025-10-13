Cazul devine însă relevant nu doar prin dimensiunea financiară, ci mai ales prin contrastul moral. Soțul său, Dan Tapalagă, cunoscut pentru pozițiile sale publice vehemente în favoarea „independenței justiției”, a publicat recent un articol în care critică direcția actuală a sistemului, pe care o consideră dominată de o „oligarhie instituțională”. În realitate, spun unii observatori, asemenea texte sunt de multe ori încercări mascate de a readuce în prim-plan un model de justiție care a funcționat, ani la rând, sub influența directă a serviciilor și a unei elite restrânse de magistrați și procurori.

Criticii lui Tapalagă susțin că tema pensiilor speciale este folosită ca pretext pentru a recâștiga terenul pierdut de acea parte a sistemului care, în trecut, a legitimat abuzuri în numele luptei anticorupție. În perioada „binomului” DNA-SRI, justiția românească a traversat o etapă în care puterea dosarului devenise instrument de control politic și mediatic. Mulți dintre actorii principali ai acelei perioade s-au retras între timp cu pensii generoase, în timp ce alții deplâng „decăderea” sistemului.

”Dan Tapalagă consideră că o justiție care își recâștigă independența este o plagă numită oligarhie instituțională.

Deși tot textul a fost scris pentru a strecura un singur apel („schimbați din nou legile justiției”, evident pentru a ne întoarce la vremurile de aur ale justiției abuzive care îi este pe plac), pretextul sunt iarăși pensiile speciale ale magistraților, căci e modul cel mai facil în care îți poti atrage susținerea publicului zilele astea. L-aș crede dacă nu aș ști că soția sa, dna judecător Monica Niculescu(fost șef de cabinet al Monicai Macovei), a ieșit la pensie la 50 de ani, în 2021, cu pensie de peste 5500 euro, evident depășind nivelul salariului pe care îl avea ca judecător la Curtea de apel București.

Realitatea este că textul domnului Tapalagă nu are legătură cu pensiile și trebuie citit în alta cheie.

Toate ororile justiției din perioada deceniului negru al binomului DNA-SRI au fost făcute cu ajutorul unor judecatori și procurori. Mare parte din aceștia au ieșit natural din sistem după distrugerea dependenței justiției de politicieni și serviciile de informații, fugind la pensia specială, foarte puțini au fost și sancționați pentru abuzurile lor, dar nu toți. Aproape toți membrii completelor negre, ale morții, de la ICCJ, de exemplu, s-au grăbit să își încaseze pensiile și astfel să își piardă urma.

Cei care au rămas și-au pierdut puterea și avantajele le care le aveau din complicitatea cu rețelele obscure de influență, așa încât încă au diferite forme de nostalgie după vremurile lor de aur și și-ar dori o reîntoarcere la gloria lor, pe care nu o pot dobândi decât alături de politicieni și de SRI. Visul lor se numește acum Nicușor Dan de la care se așteaptă să se pună în fruntea unei restaurații a abuzului, a ororilor judiciare și a controlului societății prin teroare juridică.

Dan Tapalagă este purtătorul de cuvânt a acestei parți a magistraturii. Sunt acei judecători și procurori care fac dosare cu dinții scârșnind și dinții înclestați, care protestau față de orice încercare a CCR de aducere la normal a funcționării justiției, care refuzau să aplice hotărârile obligatorii ale ICCJ și CCR, care trimiteau toată ziua scrisori alarmate Comisiei Europene, ori protestau pe treptele instanțelor față de eliminarea puterii DNA de a șantaja cu dosare magistrații neascultători.

Este o parte a magistraturii radicalizată, ideologizată și plină de frustrări, întrucât justiția este acum dominată de cei care au condus juridic lupta de înlăturare a influențelor politice și a abuzurilor din epoca tristului binom torționar. Treptat, ICCJ, CSM-ul și majoritatea curților de apel s-au așezat în fruntea acțiunilor de eliberare de sub influențele obscure ale serviciilor de informații și ale structurilor de putere politică. Această schimbare este aproape definitivă și este condusă chiar de noua conducere a ICCJ, care în același timp e și vechea conducere a CSM.

Dl Tapalagă are experiență îndelungată în a fi purtatorul de cuvânt al justiției instrumentalizate pentru a face rău de dragul râului: este fost consilier și purtator de cuvânt al Monicăi Macovei, arhitectul ciumei care până acum 5 ani s-a numit justiție, și vechi partener media de nădejde al binomului DNA-SRI.” a scris pe Facebook avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM.

Faptul că tocmai cei privilegiați de vechile legi ale sistemului judiciar dau lecții de morală publică despre reformă și responsabilitate nu poate decât să alimenteze percepția de ipocrizie. Este greu de susținut ideea unei „justiții pure” atunci când în plan personal se beneficiază de acele privilegii pe care, în plan public, le condamni.