Ieri, au fost făcute două transplanturi renale la Spitalul Clinic „C.I.Parhon” Iaşi. Rinichii au fost prelevaţi de la un pacient din Oradea, aflat în moarte cerebrală, anunţă Agenţia Naţională de Transplant.

„La Oradea, familia unui pacient de 48 ani, aflat în moarte cerebrală după un accident vascular cerebral, şi-a dat acordul ca organele să fie donate pentru salvarea altor vieţi. Echipa ATI şi de coordonare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, formată din Dr. Tudorel Sabău, Dr. Carmen Pantiş, as. Aurelia Cheregi, as. Szabo Emese, as. Viviana Hodosan, as. Florica Ciorba au făcut posibil ca un gest de o asemenea încărcătură emoţională să nu fi fost în zadar.

Alţi doi pacienţi vor putea spune că trăiesc o minune, viaţa lor schimbându-se în bine în urma intervenţiilor de transplant renal. Transplantele de rinichi se desfăşoară în cursul acestei zile la Spitalul Clinic “Dr. C.I.Parhon” din Iaşi.

Menţionăm faptul că, atât pentru intervenţia de prelevare, cât şi pentru cele de transplant, au fost luate toate măsurile de prevenţie împotriva SARS-CoV2, fiind asigurată permanent siguranţa pacienţilor şi a personalului medical implicat, prin toate mijloacele şi în fiecare etapă a acestei activităţi deosebite.

Mulțumim încă o dată echipelor de medici şi asistenţi care fac posibilă salvarea celor pentru care transplantul reprezintă singura şansă la viaţă şi care aleg să-şi facă datoria cu responsabilitate şi profesionalism în aceste zile complicate. Totodată, dorim să reamintim tuturor să respecte cu stricteţe măsurile de prevenţie comunicate oficial şi să luaţi în considerare doar informaţiile transmise din surse oficiale”, potrivit Agenţiei Naţionale de Transplant.