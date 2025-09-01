Ilie Bolojan nu va participa la întâlnirea de astăzi cu Ursula von der Leyen! Deși inițial prezența primului ministru era confirmată, se pare că președinta Comisiei Europene se va întâlni la Constanța cu președintele Nicușor Dan. Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, îi ia locul premierului.

Președinta Comisiei Europene a transmis că va călători în 7 state membre care consolidează și protejează frontierele cu Rusia și Belarus, printre care și România. Discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și NATO, precum și pe aspecte legate de prevenirea, detectarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride.

Sursa: Newsinn