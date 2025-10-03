În ultimele 24 de ore, fenomenele hidrometeorologice severe au provocat pagube în 27 de localități din 7 județe (Brăila, Constanța, Dolj, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Teleorman) precum și în municipiul București.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei dintr-o locuință și patru curți inundate, precum și pentru degajarea a 107 copaci doborâți de vânt, a unui panou publicitar și a patru elemente de construcție desprinse. De asemenea, 100 de autoturisme au fost avariate.

Autoritățile avertizează că rămân în vigoare alertele meteorologice și hidrologice de ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte.

Populația este îndemnată să dea dovadă de prudență, să evite deplasările inutile în zonele afectate și să respecte recomandările transmise prin canalele oficiale.

Pentru siguranță, specialiștii recomandă:

curățarea șanțurilor și rigolelor din jurul locuinței pentru a facilita scurgerea apelor pluviale

evitarea zonelor cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare în condiții de vânt puternic

securizarea ferestrelor, ușilor și obiectelor care pot fi luate de vânt

anunțarea imediată a autorităților în cazul cablurilor electrice căzute

Instrucțiuni detaliate despre modul de acțiune înainte, în timpul și după furtuni sau inundații pot fi găsite pe platforma Fii pregătit și în aplicația DSU.

Autoritățile precizează că forțele de intervenție rămân mobilizate.