Scena politică fierbe, cu un an înainte de alegeri! Deja se conturează posibilii candidați pentru funcția de președinte. Mircea Geoană dă semnalul clar că vrea să ocupe scaunul de la Palatul Cotroceni. La polul opus, partidul lui George Simion este dinamitat de instanță și riscă să fie scos din joc. Și numele Laurei Codruța Kovesi este avansat ca propunere pentru această funcție, deși șefa Parchetului European neagă că ar vrea să candideze.

„Eu vad Romania cu optimism, fara sa ignoram faptul ca avem multe lucruri care nu functioneaza si in zona politica, si in zona politicilor si in multe zone socio-economice. Romania are un potential imens. Si eu din pozitia actuala vad pentru Romania un viitor frumos daca vom reusi sa punem in valoare acest potential. Mi se pare putin ciudat ca in cel mai bun moment al istoriei nationale in NATO, in UE oameni liberi in democratie sa fim uneori patrunsi de atat de multa dezamagire si sentiment de abandon”, a spus Mircea Geoana.

Mesajul cu iz electoral a fost transmis într-o vizită la Timișoara. Asta, la doar câteva zile după ce s-a plimbat cu bicicleta pe Via Transilvanica, prima drumeție de lungă distanță din România, care se întinde de la Putna la Drobeta-Turnu Severin.

Deși neagă că ar vrea să candideze, în campanie electorală pare să intre și Laura Codruța Kovesi, care luna trecută apărea îmbrăcată în ie, participând la prezentarea unei teze de doctorat la capela Facultății de Teologie Ortodoxă.

„Nu ma pregatesc pentru candidatura. Am avut o vizita de doua zile in concediu, in timpul meu liber, cred ca nu este nicio problema daca in timpul meu liber ma duc in librarie, in biserica in cofetarie. Este alegerea mea si este tot alegerea mea cum ma imbrac. Nu inseamna ca daca am luat ie cand ma duc la biserica candidez la prezidentie”, spunea Kovesi.

La polul opus, George Simion riscă să fie scos din joc și să își piardă funcția de lider al AUR. Asta după ce Tribunalul București a anulat numirea politicianului în funcție.

Deși nu au anunțat oficial niciun potențial candidat, și partidele de la putere se pregătesc de alegeri. Exclus din ultimele sondaje, Alexandru Rafila a vorbit zilele trecute despre o posibilă candidatură spunând că între timp lucrurile „s-au stins” pe acest subiect.

În paralel, cu un an înainte de alegerile locale, UDMR a ieșit de la guvernare după ce liberalii au refuzat să cedeze Ministerul Dezvoltării, cel care împarte banii pentru primăriile din țară.