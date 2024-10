În cadrul emisiunii Culiesele Statului Paralel, Gigi Becali a aruncat scena politică în aer prin dezvăluiri fără precedent. Becali a povestit o serie de interacțiuni pe care le-a avut cu membrii PSD, în urma cărora a aflat despre tacticile prin care social democratii intenționează să îl aducă pe George Simion în turul doi.

Dezvăluirile latifundiarului din Pipera au venit în contextul declarațiilor recente pe care Marcel Ciolacu le-a făcut la adresa sa.

Gigi Becali: Pe asta o spun fara niciun fel de rautate, spun ceea ce simt eu si ceea ce cred eu. El a spus ca eu nu sunt politician. Eu va dau cuvantul meu de onoare: eu nu cred ca el este politician. O spun adevarat, fara nicio dusmanie. El nu poate fi paratrasnet niciodata. Nu am niciun secret cu el, nu am ce secrete sa am cu el, ca daca ne apucam de secrete incalcam linia aia rosie. Dar ei vor sa tina secrete unele lucruri. Acuma daca am facut eu sau nu am facut eu. El sa vada pe internet toate interventiile mele in Parlamentul European.

Eu am facut, spun pentru prima data, zeci de biserici pe banii mei. Ce am facut eu costa mai mult decat o baza sportiva pe care a facut-o el din banii guvernului.

Ce inseamna politician. Inseamna sa te pui in slujba oamenilor si sa slujesti oamenilor

Ia intrebati-l voi pe Pieleanu sau pe Palada. El cu mine e prea pitic, il bat il fac mar, intrebati-l daca candidez eu la presedintie ce se alege de Ciolacu. Ii spulber pe toti. Asa ca la ce sa fiu rival cu el, il fac mar, si noaptea la 3 daca ma scol si ma apuc sa conduc, in 2 ore conduc cat conduce el in 12. Pai se compara Ciolacu cu mine? Doamne Fereste!

Va spun eu ce l-a deranjat: L-a deranjat cand am spus, si nu m-am referit la el, ca prima data un om trebuie sa aiba el familia lui frumoasa, dupa aia sa conduca o tara. Dar nu a fost cu aluzie la el. Am vorbit doar la modul general.

A zis cu secretele? Pai ce secrete sa am eu cu el in primul rand? El se poate compara cu mine? Eu stau cu Ciolacu la un secret? Tu crezi ca eu Becali, ma apuc sa stau cu Ciolacu?

L-am sunat de doua ori ca am vrut sa vand o fabrica, ca trebuia sa sa dea cancelarul lui de la Guvern 13 milioane de euro. Am facut un precontract, am luat un avans si trebuia sa dea. Comisia Europeana a spus ca a dat ok-ul. Am spus ca am primit de la Bruxelles si au zis ca in urmatoarele zile se va convoca comisia de investitii si veti primi acordul sa vindeti fabrica. Mi-au zis ca la 1 decembrie voi avea un raport care nu va fi negativ. Nu am primit nici pana acum un raspuns. L-am sunat si i-am zis „vad ca ai numai Cambridge si Oxford, de ce esti mincinos”, i-am zis cancelarului. A zis ca a intervenit ceva. Pai trebuia sa spui ca a intervenit, nu sa treaca 3 luni si sa nu dai niciun raspuns. Esti mincinos. Cum sa conduceti voi tara?

Anca Alexandrescu: Despre ce fabrica este vorba?

Gigi Becali: Fabrica de armament de la Valcea. Am luat avansul, oameniii au inceput finantarea care era pana in 2023. Iar acum, din cauza cancelarului lui Ciolacu, iar negociez.

Anca Alexandrescu: Dar e pe lege. Daca vine Comisia Europeana si spune ca e ajutor de stat

Gigi Becali: Pai dar Comisia Europeana a dat ok-ul. Eu am primit de la Consiliul Concurentei de la Bruxelles, dar probabil unii vroiau spaga. Eu nu sunt zgarcit, dar nu mai dau spaga ca mi-e frica, nu ca sunt zgarcit.

Anca Alexandrescu: Dar de ce sa dati spaga? E lege

Gigi Becali: Pai daca nu le dai, nu iti da ei, nu vezi ca un an jumate nu mi-a dat nimic

Anca Alexandrescu: V-a cerut cineva spaga?

Gigi Becali: Nu mi-a cerut, dar asa deduc. Asa cred. Din moment ce primesti ok-ul de la Bruxelles, si dupa aia sa ii zic eu lui Ciolacu – pai aia nu au dat ok-ul, tu ce fel de politician esti? Ce inseamna politician pentru Ciolacu, stie sa descrie el?

Sa iti spun inca ceva. Ca nu tin secrete. Daca cumva se gandeste sa faca vre-o mizerie cu mine, incalc linia aia rosie.

Ei au votat legi de iau vreo 35 de milioane. Da la presa sa nu se incalce linia rosie. Si nu e in regula asta

Anca Alexandrescu: Pai e mai bine sa ia bani la sacosa?

Gigi Becali: Da, sa riste puscaria macar, decat sa ia 35 de milioane si sa ne manipuleze pe banii nostri si castiga alegerile pe banii nostri. Se incalca linia rosie pana acuma daca nu erau aia 35 de milioane.

Planurile PSD de a-l aduce pe George Simion in turul doi

Gigi Becali: Eu am vorbit si cu Hrebenciuc. Si mi-a zis: Mai nea Gigi, haide sa il bagam pe Simion in turul doi. Am zis bine, hai sa il bagam. A zis acum vreo luna jumate.

Anca ALexandrescu: Dar Hrebenciuc in ce calitate a venit sa va spuna asta?

Gigi Becali: Hrebenciuc este prietenul meu. A ramas singurul prieten adevarat din toti, e un mare caracter. I-am zis „Dar dupa aia in turul doi sa nu va apucati sa il atacati pe Simion. Sa ii lasam sa se bata, sa vedem cine e mai puternic”. A zis o sa il bata mar, pentru ca Ciolacu nu e politician, e si el un baiat pe acolo.

Uite iti spun eu cum il baga pe Simion in turul doi. Ai vazut ce se zice despre Geoana? Curvasaraie, amantlac, cand colo el era cu nevasta-sa. Ce fac ei? Zic „hai sa ii atacam pe toti candidatii si sa ramana numai Simion in turul doi”.

Anca Alexandrescu: Nu mi-ati zis nimic despre Nicolae Ciuca

Gigi Becali: Daca o sa apara Ciuca pe locul doi, eu o sa ies in campanie cu el. Eu i-am spus lui Rares: Mai Rares, eu i-am promis lui George Simion, si acuma sunt cu George, dar daca va intra Ciuca in turul doi, ies la campanie cu el in fiecare zi

Anca Alexandrescu: Deci inseamna ca aveti ceva cu domnul Ciolacu

Gigi Becali: Iti dau cuvantul meu de onoare, nu am nimic cu el. Dar e posibil, s-ar putea sa iasa. Dar m-am gandit: Cum sa fie omul asta presedinte in tara mea. Voua va vine sa credeti? In primul rand nu stie sa vorbeasca. Hrebenciuc rade cand ii zic.

Anca Alexandrescu: Domnul Hrebenciuc e cu Geoana sau cu Ciolacu?

Gigi Becali: Pai daca nu tin secrete, atunci sa zic secretele lor. Hai ca nu le tin, ca si asa a zis el ca nu tin secrete. O sa se supere Viorel, dar o sa rada. M-a sunat Viorel acum vreo trei luni: „Mai Gigi, pe cine sustinem la prezidentiale? Eu i-am promis lui Simion, dar daca deocamdata nu candideaza, hai sa-l sustinem pe Geoana. Am zis ”Are staff, are legatura cu macedonii, hai sa il sustinem.” Dupa o anumita vreme a zis ca nu s-au mai inteles, ca trebuia sa candideze el, Geoana, pentru PSD, si acum e cu rusii. Dar nu vad nicio poza de-a lui Ciolacu cu Omar Haissam. Scoateti-o la televizor.

Anca Alexandrescu: Stați un pic, domnul Becali, că am făcut cerere la penitenciarul Jilava să fac interviu cu Omar Haissam. Eu. Acum o lună de zile. Inițial mi-a transmis Omar Haissam că vrea să facă, după care mi-a venit răspuns că refuză domnul Haissam să facă interviu.

Gigi Becali: Pai să spun de ce. Că au intervenit pe linie de informatii, că ei sunt acum PSD-ul, cam au puterea. Mai repet încă o dată. N-am nimic cu el, i-am dat doar un răspuns. Și închid aici. Dacă cumva văd că mâine începe să facă nu știu ce putere, o să-i arăt ce înseamnă opoziția. O să-i arăt. Că presa de abia asteapta să vină după mine.

Deci n-am nimic cu el, nu mă interesează, nu candidez eu, n-am treabă. Eu pe Simion il susțin cât pot eu să-l susțin, doar atâta îl rog pe domnul Ciolacu să-și vadă de treaba lui și punct. Să oprim aici.

Am zis că sunt un bun creștin, sunt totuși un om păcătos, mândru și nu rezist, in loc să întorc cu obrazul celălalt, dau doi pumni. A zis ceva, i-am răspuns si eu. Așa i-am răspuns și lui, ca să se învețe minte și să o lăsăm aici, mai bine, zic eu. Și îl rog să o lase aici, dar sincer, nu cu ascunzișuri, că după aia zic eu mai multe. Nu numai alea, nu numai alea care știți voi. Stiu și altele eu, nu numai ce știți voi. Eu știu unele pe care voi nu le știți. Nu aveți de unde să le știți.

