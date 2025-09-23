Avertisment șocant făcut de un general rus dezertor. El susține că Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Ba mai mult, surse guvernamentale britanice au anunțat că avertismentul generalului dezertor a sporit urgența pregătirilor NATO, mai ales în contextul apropierii iernii și al semnelor de tensiune în politica europeană.

Un general dezertor a avertizat că Moscova pregătește un atac de tip greyzone asupra Poloniei înainte de Crăciun cu scopul de a testa reacța NATO și de a provoca instabilitate politică în Europa. Informația, transmisă prin intermediului unui aliat est-european în timpul Târgului de Armament de la Londra a declanșat discuții urgente în Marea Britanie și SUA.

Portrivit surselor, ar fi vorba despre o lovitură limitată non-nucleară care să rămână negabilă și care să creeze confuzie fără a declanșa automat un răspuns militar masiv. Avertismentul vine în contextul unei serii de provocări rusești la granițele NATO. Trei avioane MIG-31 capabile să transporte rachete hipersonice au încălcat spațiul aerian al Estoniei, iar 19 drone rusești au pătruns în Polonia, iar una a traversat 10 kilometri în interiorul României.

Polonia a activat articolul 4 al tratatului NATO ceea ce a dus la o ședință de urgență a consiliului Atlanticului de Nord și la desfășurarea de avioane britanice Typhoon și forțe aliate pentru misiuni de apărare pe flancul estic. Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că țara este mai aproape de un conflict militar decât oricând după al doilea război mondial.

Analiștii consideră că aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie clasică de război hibrid – provocări economice și militare cu cost redus, menite să erodeze unitatea și resursele NATO fără a declanșa o confruntare directă.

Kremlinul acuză NATO de „aţâţarea tensiunilor”. Ostilitățile, la cote maxime după intruziunea MIG-urilor rusești în Estonia