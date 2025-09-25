Naționala de futsal a României a ratat calificarea la EURO 2026, după ce a terminat la egalitate cu echipa Ungariei, 2-2 (2-1), miercuri seara, în Sala Polivalentă din Craiova, în manșa a doua a barajului pentru EURO 2026.

După ce Ungaria s-a impus cu 3-2 în prima manșă, săptămâna trecută, la Debrecen, meciul din Bănie a fost întrerupt circa 45 de minute din cauza incidentelor produse de suporteri, care s-au încăierat cu jandarmii. Peste 3.500 de spectatori au asistat la meci.

Pentru tricolori au înscris Darius Nastai (04’16”) și Daniel Araujo (14’17” – penalty), iar golurile oaspeților au fost reușite de Janos Rabl (07’12”) și Baltazar Buki (38’16”). Ungaria a avut și un penalty, ratat de Balazs Rutai (12’10”).

România a trimis mingea în bară, prin Vlăduț Dudău (02’40”).

Selecționerul Endre Kacso a început cu Petrișor Toniță – Tamas Miklos, Sergiu Gavrilă, Szilard Kanyo, Istvan Hadnagy. Rezerve au fost Roberto Voin – Richard Iszlai, Mihnea Toader, Adrian Pânzaru, Vlăduț Dudău, Robert Crișan, Daniel Araujo, Darius Nastai și Andrei Crăciun.

Ungaria s-a calificat la EURO 2026, care va avea loc între 21 ianuarie și 7 februarie, în Lituania, Letonia și Slovenia.

Naționala de futsal a României are patru participări la turneele finale europene: Portugalia 2007, Croația 2012, Belgia 2014 și Slovenia 2018. Cele mai bune rezultate au fost atinse la edițiile din 2012 și 2014, sferturi de finală.

AGERPRES

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR