Echipele care au dominat în ultimii ani fotbalul românesc, CFR CLuj şi FCSB, au remizat la Cluj scor 2-2.

CFR Cluj şi FCSB au terminat nedecis, 2-2 (2-1), duminică seara, în Gruia, într-un meci din etapa a 8-a a Superligii de fotbal.

CFR a deschis scorul prin Damjan Djokovic în minutul 19, cu o lovitură de cap la cornerul executat de Meriton Korenica.

Campioana a egalat prin Florin Tănase din lovitură de pedapsă în minutul 43. Arbitrul Sebastian Colţescu a acordat lovitură de la 11 metri după un henţ comis în propriul careu de Anton Kresic.

Ardelenii au intrat la pauză în avantaj, după golul lui Lindon Emerllahu din minutul 45+1. Mijlocaşul a trimis cu capul în poartă o minge respinsă de portarul Ştefan Târnovanu la şutul lui Andres Sfaiţ.

FCSB a închis tabela prin Juri Cisotti, în minutul 87, cu o lovitură de cap la centrarea lui Risto Radunovic.

CFR Cluj a încheiat în inferioritate numerică, mauritanul Aly Abeid fiind eliminat în minutul 90+4 pentru lovirea lui Adrian Şut la o lovitură de colţ, când mingea nu era încă în joc.

FCSB nu a mai câştigat de şase etape în campionat şi are patru înfrângeri şi două egaluri. Olaru şi compania au acumulat doar şase puncte în opt etape şi sunt pe locul 13 în clasamentul Superligii.

Nici CFR nu a mai câştigat de şase etape, în care are trei egaluri şi trei eşecuri. Şi echipa din Gruia are tot şase puncte dar din doar şapte jocuri disputate şi ocupă poziţia a 14-a în clasament.

Rezultatele rundei a 8-a

Rapid Bucureşti – UTA Arad 2-0 (2-0),

Au marcat: Denis Ciobotariu (13), Alexandru Dobre (30).

Unirea Slobozia – Universitatea Cluj 0-1 (0-0),

A marcat: Dan Nistor (54).

Dinamo Bucureşti – Hermannstadt 2-0 (0-0),

Au marcat: Mamoudou Karamoko (48), Kennedy Boateng (73).

FC Argeş – Metaloglobus Bucureşti 2-1 (2-1),

Au marcat: Ricardo Matos (3), Caio Ferreira (9 – penalty) / David Irimia (14).

FC Botoşani – Universitatea Craiova 1-1 (0-0),

Au marcat: Hervin Ongenda (72) / Alexandru Cicâldău (62).

CFR Cluj – FCSB 2-2 (2-1),

Au marcat: Damjan Djokovic (19), Lindon Emerllahu (45+1) / Florin Tănase (43 – penalty), Juri Cisotti (87).

Programul rundei a 8-a

Luni 1 septembrie

FK Csikszereda – Oţelul Galaţi (Stadion Municipal – Miercurea Ciuc, 18:00)

Farul Constanţa – Petrolul Ploieşti (Academia Hagi – Stadion Central – Ovidiu, 21:00)