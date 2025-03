Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a declarat, joi, într-o conferință de presă susținută înaintea partidei cu Bosnia-Herțegovina din debutul preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, că simte responsabilitatea și știe cât va fi de greu, dar, în același timp, are speranța că prima reprezentativă va reuși să obțină calificarea la turneul final.

‘Calificarea nu are nicio legătură cu mine. Eu sunt aici pentru a ajuta un grup de jucători care erau în dificultate pentru că nimeni nu voia să preia echipa națională. Ãsta este rolul meu. Simt această responsabilitate, știu cât e de greu și ce implică asta. Dar, în același timp, am și speranța că vom reuși să ne calificăm. Știu că nu e simplu, însă am încredere în acești băieți. Primul atu și cel mai important al nostru este grupul. De aici plecăm. Sunt jucători care joacă de 6-7 ani împreună, unii de la juniori, se respectă, se ajută, se stimulează unul pe altul. Și pe un astfel de fond se poate într-un termen scurt să lucrezi serios și bine cu ei’, a spus el.

Lucescu a explicat că Bosnia-Herțegovina este o echipă foarte puternică și că punctele forte ale acesteia vor fi echilibrate prin forța grupului de la echipa națională a României.

‘Este un meci extrem de important. Bosnia este o echipă în care toți cei 30 de jucători ai ei joacă peste graniță și la echipe mari, 9 dintre ei sunt în Germania. Iar noi trebuie să echilibrăm asta cu un grup foarte omogen. E foarte greu să faci schimbări în echipă. Nu poți în 2-3 zile să introduci un jucător nou în echipă și să dea și randament, e imposibil. Și atunci, grupul de jucători, aportul publicului, atmosfera care se creează sunt elementele cele mai importante, este baza. După care este altceva, adică îmbunătățirea stilului de joc al echipei naționale, pentru a fi așa cum a fost în ’70, în ’84 sau în anii ’90, când noi reușeam să dominăm adversarii’, a menționat selecționerul.

‘Bosnia e o echipă foarte puternică. Și ea, ca și noi, toți ceilalți, pleacă de la zero acum. Până și Cipru este o echipă importantă, are 5-6 jucători care joacă în campionate puternice. Deci lucrurile nu mai sunt cum erau înainte. De aceea noi trebuie să luptăm pentru fiecare meci, pentru fiecare moment pentru a face pași înainte. Dacă lumea își închipuie că noi participăm la această competiție fluierând, e o mare greșeală. Va trebui să ne luptăm foarte tare’, a adăugat Mircea Lucescu.

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Bosnia-Herțegovina, pe Arena Națională din Capitală (21 martie, de la ora 21:45) și San Marino, pe San Marino Stadium din Serravalle (24 martie, de la ora 21:45) în primele sale meciuri din campania de calificare la CM 2026.

Naționala României face parte din Grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herțegovina, Cipru și San Marino, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

România nu s-a mai calificat la un turneu final al Cupei Mondiale din 1998. Ultima ediție, găzduită de Qatar, în 2022, a fost câștigată de Argentina.

Campania de calificare la CM 2026 va debuta în Europa în martie 2025 și se va încheia în noiembrie 2025.

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

AGERPRES