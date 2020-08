Tribunalul Bacău a respins propunerea de arestare preventivă a procurorilor DNA pentru fostul director general al Administrației Naționale a Apelor Române (ANAR), Victor Sandu, anchetat de DNA pentru luare de mită, și a omului de afaceri Sorin Emanoil Ciufudean. Potrivit procurorilor anticorupție, Ciufudean i-ar fi dat circa un milion de euro șpagă lui Sandu pentru alocarea de fonduri necesare executării unor contracte încheiate de una din firmele deținute de omul de afaceri cu ANAR.

Decizia Tribunalului Bacău nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore.

„În baza art. 227, alin 1 C. proc. pen. respinge ca neîntemeiata cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău, având ca obiect luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii Sandu Victor şi Ciufudean Sorin Emanoil.

În baza art. 227, alin. 2 C. proc. pen. cu referire la art. 202, alin. 4, lit. b C. proc. pen. şi art. 211, art. 215 C. proc. pen. dispune luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile începând cu data de 04.08.2020 pâna la data de 02.10.2018, inclusiv faţă de inculpaţii:

– Sandu Victor, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289, alin. 1 C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi

– Ciufudean Sorin Emanoil, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290, alin.1 C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

În baza art. 215, alin. 1 C. proc. pen., pe timpul cât se află sub control judiciar inculpaţii Sandu Victor şi Ciufudean Sorin Emanoil trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; b) să informeze de îndată instanţa de judecată ori organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi.

În baza art. 215 alin. 2, lit. a şi d C. proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpaţilor Sandu Victor şi Ciufudean Sorin Emanoil respectarea urmatoarelor obligaţii: – să nu depăşească limita teritorială a ţării, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată; – sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, unul cu altul, cu martorii audiaţi până la acest moment (Nistreanu Laura Delia, Edu Dorinel), precum şi cu cei ce vor fi audiaţi în continuare în cauză, ori cu ceilalţi coinculpaţi (cu excepţia inculpatului Ciufudean Sorin Emanoil care poate lua legătură cu inculpata Bondrea Valeria).

În baza art. 215 alin. 3 C. proc. pen., atrage atenţia inculpaţilor Sandu Victor şi Ciufudean Sorin Emanoil că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

În baza art. 83 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează ca autoritate de supraveghere a măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor impuse inculpatului Sandu Victor, I.P.J. Călăraşi – Serviciul Investigaţii Criminale – Biroului Supravegheri Judiciare, respectiv I.P.J. Oradea – Serviciul Investigaţii Criminale – Biroului Supravegheri Judiciare pentru obligaţiile impuse inculpatului Ciufudean Sorin Emanoil.

Ia act că inculpaţii Sandu Victor şi Ciufudean Sorin Emanoil au fost asistaţi în prezenta cauză de apărători aleşi.

În baza art. 275, alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru procuror”, este decizia judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Bacău.

Potrivit unui comunicat al DNA, Victor Sandu a pretins mită de circa un milion de euro de la un Sorin Emanoil Ciufudean în schimbul alocării de fonduri necesare executării unor contracte încheiate de societatea comercială cu ANAR.

„În calitate de director general al Administrației Naționale “Apele Române”, în perioada 17 mai 2017 – 6 mai 2019, inculpatul Sandu Victor ar fi pretins sume de bani și ar fi primit, de la un om de afaceri, coinculpat, suma totală de 4.830.464 lei, reprezentând mită în schimbul alocării de fonduri necesare executării unor contracte încheiate de societatea comercială administrată în fapt de omul de afaceri cu Administrația Națională “Apele Române”.

Banii ar fi fost virați de societatea omului de afaceri în conturile a două firme controlate de un apropiat al directorului general.

Concret, banii ar fi fost pretinși și primiți de inculpatul Sandu Victor în legătură cu atribuțiile sale de serviciu referitoare la alocarea de fonduri pentru executarea unor contracte având ca obiect amenajarea unor râuri ori înlăturarea efectelor calamităților produse pe râuri din județul Bihor” se arată în comunicatul DNA.

Procurorii DNA susțin că banii primiți drept mită ar fi fost justificați cu facturi fiscale emise de cele două firme controlate de apropiatul lui Victor Sandu, reprezentând contravaloarea unor lucrări și servicii care în realitate nu au fost executate.

Ciufudean deține mai multe firme în județele Bistrița-Năsăud, Hunedoara și Alba, însă doar două dintre acestea au activități de construcții civile și hidrotehnice.