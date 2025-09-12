Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecționatei Algeriei, s-a transferat la CFR Cluj.

Atacantul în vârsta de 37 de ani era liber de contract după ce s-a despărțit de formația alegeriană Belouizdad.

Pentru naționala țării sale, Slimani a evoluat în 102 partide și a marcat 47 de goluri, reușind în 2019 să câștige Cupa Africi pe Națiuni.

A evoluat la cluburi europene cu tradție, precum:

– Sporting Lisabona (Portugalia);

– Leicester, Newcastle (Anglia);

– Monaco, Olympique Lyon, Stade Brestois (Franța);

– Anderlecht, Mechelen, Westerlo (Belgia);

– Fenerbahce (Turcia).

După francezul Kurt Zouma (câștigător al Ligii Campionilor și Conference League). Islam Silmani este al doilea jucător cu palmares semnificativ în fotbalul european transferat de CFR Cluj în ultima perioadă.