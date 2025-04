Marele actor Florin Zamfirescu a făcut dezvăluiri cu privire la anularea alegerilor și scenariile care se conturează pentru luna mai, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Actorul susține că acuzațiile aduse lui Georgescu, se întâmplă acum în campania electorală la vedere, însă instituțiile care l-au interzis pe fostul candidat, acum au amuțit. Mai mult, Zamfirescu crede că dacă Ciolacu ar fi intrat cu Georgescu în turul doi, alegerile nu ar fi fost anulate.

„Ce acuze i se aduc lui Călin Georgescu că a fost subvenționat, că a fost subvenționat că a fost…se întâmplă acum la vedere. CCR-ul nu-și mai îndeplinește datoria. Ei acum au amuțit, ei se activează numai când e o persoană care deranjează. Da! Cu ce i-a deranjat sau cu ce i-a speriat atât de tare Călin Georgescu de s-au mobilizat atât de tare împotriva lui și împotriva tuturor celor care îl susținem pe Călin Georgescu?

Eu cred că noi, românii, am trecut ca prin urechile acului în decembrie. Pentru că sunt dintre cei care susțin că dacă în loc de Călin Georgescu și Elena Lasconi ar fi ieșit Ciolacu, altfel stătea treaba. Dacă intrau Călin Georgescu și Marcel Ciolacu nu se anulau alegerile și Călin Georgescu ieșea președinte. Deci am trecut prin urechile acului. Imediat după aia, Călin Georgescu a apărut și a spus că se duce la vot. Asta era un fel de indicație pentru că el nu putea să zică, risca să fie arestat, dar noi am stat acasă și am zis da. Ne-am oprit, ne-am oprit. Noi suntem de vină. Ne-a fost pus platoul în față și n-am știu să îl luăm. Ce era? Nu trebuia să ieșim cu coase și cu furci, trebuia să ieșim la vot. Dar toți. Coadă, coadă”, a declarat actorul Florin Zamfirescu la Realitatea Plus.