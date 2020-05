Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, spune că „situația nu este deloc roz” pentru că au crescut foarte mult cheltuielile în urma izbucnirii epidemiei de coronavirus, dar este optimist în privința revenirii economiei. Florin Cîțu a anunțat marți că plata salariilor și pensiilor nu va întârzia. De asemenea, este optimist în privința revenirii economiei și a precizat că România nu va face împrumuturi de la organismele financiare și că NU vor fi creșteri de taxe în această perioadă.

„Mă voi asigura că nu vor fi întârzieri cu plata salariilor și plata pensiilor”, a anunțat Florin Cîțu în conferința de marți privind situația finanțelor țării în perioada epidemiei de coronavirus.

Cum stăm cu execuția bugetară

Ministrul a spus că încasările pe aprilie sunt mari, comparativ cu luna aprilie 2019, și au depășit așteptările, însă cheltuielile au crescut foarte mult.

Cheltuielile de personal (salarii – n.red.) au fost de 8,8 mld. lei, în vreme ce cheltuielile cu pensiile au fost de 11 mld. lei.

„Au fost cheltuieli de personal în aprilie în valoare de 8,8 mld. lei, mai mici cu 53 mld. de lei faţă de luna martie. S-a făcut economie în special prin telemuncă. Cheltuielile de asistenţă socială, care include şi pensiile, sunt 11 mld. lei. Pensiile au fost plătite la timp”, a spus Florin Cîţu.

El a mai spus că statul a rambursat TVA către companii în valoare de peste 6 mld. lei în lunile martie şi aprilie.

„Plata pentru șomaj este în creștere față de martie. (…) În plus s-au platit concedii medicale de 366 de milioane de lei, media era de 100 de milioane în alte luni. Banii se duc pe cheltuieli si medicamente, plata concediilor si rambursarea TVA, de asta ne imprumutam. Sper ca subiectul cu împrumuturile e închis. Ne vom mai imprumuta chiar daca România este in criză”.

La capitolul venituri, acestea au fost „mai mici cu 10 mild de lei, am injectat mai multi bani din plata TVA, iar măsurile luate au dat rezultate”, a declarat Florin Cîțu.

„Asta nu inseamna ca situatia este roz, cheltuielile au crescut foarte mult, deficitul pe anul acesta creste cu 3 puncte procentuale”, a mai spus Cîțu.

„Informatizarea ANAF, rambursarea TVA, plata concediileor, bonificațiile pentru companii au dat rezultate, dar trebuie ca tot anul sa fie mai bun. Luna aprilie arată ok, pentru ca ce au declarat companiile ca au de plata e mai mare decat ne asteptam. Este clar ca si in lunile urmatoare vom colecta. Încasăm mai bine decat ne asteptam, dar nu ajung pentru cheltuielile pe care le avem, cheltuielile, in special pentru sănătate, sunt mult mai mari”, a precizat ministrul de Finanțe.

„Deocamdata, desi e criza internationala, am reusit sa platim toate cheltuielile la timp, am reusit să finanțăm și cheltuieli mai mari la cursuri mai mici, lucrurile arata ok, dar inca nu am trecut peste hop”, a mai spus Cîțu.

Măsuri pentru companii, amânarea creditelor

„Suntem alături de sectorul privat in aceasta perioada, ne asumam riscuri. (…) Au fost 37 de mii de cereri pentru IMM Invest. (…) Au fost 270 de mii de cereri de amânare a cererilor. Majoritatea cererilor sunt pentru credite de consum, dar sunt si de la companii și persoane fizice pentru credite ipotecare”, a mai anunțat Florin Cîțu.

Economia va avea o revenire in forma de „V”

„Vom avea revenire in forma de V, avem potențial, anul viitor putem avea, putem sa avem crestere economica, sa fim pe plus, in scenariul pozitiv . In scenariul pesimist avem nevoie de doi ani”, a mai spus Cîțu.

Cîțu: „NU vom crește taxe”

„Nu vom creste taxe in aceasta perioada, nu luam in calcul nicio crestere de taxe, ar fi o sinucidere o crestere de taxe. O introducere de taxe in perioada de criza ar fi sinucidere, ar fi contra a ce am invatat in criza din 2008”, a ținut să precizeze ministrul.