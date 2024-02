Deși încearcă să treacă drept o prezență discretă, primul adjunct al SRI Florian Coldea apare tot mai des în spațiul public. După incidentul de la UNTOLD Dubai, care l-a readus, practic, în atenția opiniei publice, Coldea a fost acum observat acum într-un avion care are ca merge la Nisa, una dintre cele mai rafinate destinații turistice de pe Coasta de Azur.

Imaginile cu generaulul în rezervă au fost publicate de jurnalista Anca Alexandrescu, pe pagina sa de Facebook. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS este, de altfel, și cea care l-a confruntat recent în aeroport pe Forian Coldea, după petrecerea controversată a vedetelor de la Untold, unde a fost umilit de omul de afaceri Sergiu Diacomatu și stropit cu băutura din pahar. Tot ea a vorbit și despre refacerea grupului de la Monaco.

„Domnul Coldea cu putin timp in urma in avionul de Nisa… Tocmai ce dezvaluia jurnalistul Liviu Alexa saptamana trecuta ca Untoldea ar avea o vila la Monte Carlo pe numele unui fost coleg de camera din facultate! Amanunte incendiare in aceasta seara!

P.S. Multumesc telespectatorilor mei vigilenti care il surprind in poze pe Florian atunci cand nu o fac chiar eu! De data asta telespectatorul mi a confirmat si ca dl Coldea a fost chiar in Monte Carlo pentru ca l a intalnit si acolo! Lumea e mica…ghinion!”, a scris Anca Alexandrescu in mesajul care insoteste fotografia cu Florian Coldea.