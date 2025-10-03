FCSB a pierdut cu 0-2 partida cu Young Boys, disputată pe Arena Națională din București, joi seară, în cadrul etapei a doua a fazei grupei din Europa League, a doua competiție fotbalistică inter-cluburi europeană.

Ambele goluri ale echipei elvețiene au fost marcate de Joël Monteiro, în minutele 11 și 36.

La prima reușită, Monteiro a fost scăpat din marcaj de Vali Crețu.

La golul doi, jucătorul elvețian a primit o pasă în adâncime, pe contraatac, între Crețu și Ngezana, și a trimis la colțul lung.

Young Boys a dominat clar partida și a trimis 9 șuturi pe spațiul porții, față de numai 3 trimise de FCSB.

Pentru campioana României la fotbal urmează partida cu Bologna, tot pe teren propriu, pe 23 octombrie.