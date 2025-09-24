Procurorii au clasat acuzațiile la adresa lui Eugen Sechila, cercetat în dosarul privind o posibilă răsturnare a ordinii constituționale. În dosar apare și numele lui Călin Georgescu.

Dosarul privind presupusa organizare a unor revolte în București se subțiază! Constănțeanul Eugen Sechila a primit ordonanța de clasare în dosarul în care apare și numele lui Călin Georgescu, candidatul interzis de sistem.

Întreaga situație a fost comentată, miercuri, de Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

„Dacă vă aduceți aminte, suntem în posesia ordonanței de clasare în cazul lui Eugen Sechila. Vă aduceți aminte, soția dânsului a fost chemată la audieri, mama soției – sunt acuzate că ar conduce o organizație de tip legionar. Aduceți-vă aminte că omul a fost ridicat de pe aeroport când urma să plece, deși avea cumpărat biletul de avion de foarte multă vreme. S-a făcut un circ îngrozitor, ridicat de pe stradă.

Astăzi a apărut ordonanța de clasare în legătură cu tentativa de atac la ordinea constituțională. Iată încep să pice bucată cu bucată aceste așa-zise rechizitorii, aceste așa-zise acuzații care se aduc lui Călin Georgescu și oamenilor care au îndrăznit să-l susțină și să ]i fie alături într-un demers pe care și noi l-am susținut și îl susținem în continuare – acela de a trezi oamenii în conștiință și de a ne lua țara înapoi. Evidența ordonanței de clasare, sper să îi facă pe cei care încă mai cred că domnul Călin Georgescu a făcut ceva în neregulă, să realizeze că de fapt acest stat a anulat în mod ilegal alegerile.

(…) În curând vor cădea măștile și altor personaje din politica românească, care încearcă să se urce pe valul suveranist, care încearcă să-i fură imaginea lui Călin Georgescu. Unul dintre ei este chiar Victor Ponta. Cred că foarte curând vor apărea niște înregistrări publice în care domnul Ponta spune cu subiect și predicat ce părere are despre Călin Georgescu. Nu este cea pe care o spune în fața telespectatorilor atunci când apare la posturile de televiziune.

Toate măștile vor cădea în curând, dar adevărul va ieși la suprafață exact cum a spus Călin Georgescu. Minciuna se grăbește, adevărul așteaptă, dar adevărul a început să iasă la suprafață„, a declarat Anca Alexandrescu.