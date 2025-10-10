Președintele american Donald Trump a declarat, joi, că Spania merită să fie dată afară din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente.

„Am avut un participant întârziat, acela a fost Spania\”, a declarat președintele SUA în Biroul Oval, referindu-se la acordul din cadrul Alianței Atlantice de a se aloca 5% din PIB-ul țărilor membre cheltuielilor de apărare.

„Nu au nicio scuză să nu o facă, dar nu este grav. Sincer, poate ar trebui să-i dați afară din NATO”, a spus el.

În iunie, țările NATO s-au angajat în cursul unui summit la Haga să își crească substanțial cheltuielile militare, o mare victorie revendicată de Donald Trump.

În detaliu, aliații au anunțat că vor aloca cel puțin 3,5% din PIB cheltuielilor militare și încă 1,5% securității în sens larg, cum ar fi protecția infrastructurii critice și apărarea rețelelor.

Aceste niveluri ar fi dificil de atins, au avertizat atunci mai mulți lideri europeni, inclusiv premierul spaniol Pedro Sanchez. Acesta a invocat flexibilități pentru a evita atingerea obiectivului de 5%, o țintă pe care a considerat-o nerezonabilă.