Secția 16 Poliție

„Vă rog să mă credeți că sunt nevinovat, ce aceea am ales să vorbesc și de aceea am ales să împart această traumă, această suferință prin care eu am trecut.. e momentul să-i ajutăm pe cei din viitor să nu mai pățească așa ceva .. vizionare plăcută”.

Sunt imagini tulburătoare. Tânărul încătușat este torturat chiar de oamenii în uniforme, oameni care ar trebui să inspire siguranță și încredere, nu teroare. Scenele se petrec în secția 16 din București. Aceeași Secție din care, luna trecută, 9 polițiști au fost săltați pentru audieri după ce au fost acuzați că au torturat doi oameni. Bărbații au povestit atunci cum au fost încătușați și snopiți în bătaie, doar pentru că îi atenționaseră pe polițiști că trebuie să poarte mască de protecție.

SINCRON Ionuț Mihai Gheorghe, victima polițiștilor de la Secția 16 Poliție

1.28 practic a urinat pe mine… și mi-a zis: uite ce poate să-ți facă poliția română 1.35 + 1.40 m-au luat de la eroii revoluției, din fața gurii de metrou, m-au dus pe câmp undeva pe la jilava, m-au dat jos din mașină cu cătușele la mâini, m-au aruncat pe jos, mi-au dat doi pumni în coaste, au început să dea cu bastoanele în mine 2.03

LUCIAN BODE, ministrul MAI: „Există multe lucruri în neregulă în multe locuri … apropos de secția 16.. să fac reformă în MAI… nu mai crede nimeni când spui reformă. Când spun reformă mă refer la problemele sistemice pe care MAI le are”.

Între timp, cei doi bărbați sechestrați și torturați au murit. Iar cei nouă polițiști de la Secția 16 din Capitală sunt cercetați penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal, tortură, respectiv complicitate la tortură. Lucian Bode, ministrul afacerilor interne a trimis Corpul de Control la Secția 16 și a făcut apel să nu se facă legătura între oameni care depun plângere și „ulterior dispar”.

În ultimii zece ani au început să iasă la suprafață tot mai des eșecurile și scandalurile din cadrul Poliției Române. Mai mulți șefi din aproape toată țara au probleme cu Justiția. Dar pare că oricâte dosare ar deschide DNA, numărul corupților rămâne constant în sistem.

Cazul Șoric – interlopul Mararu, Neamț

În 2010, două clanuri mafiote își reglau conturile într-o cafenea din Piatra Neamț. Interlopul Gheorghe Mararu era împușcat mortal. Cu ochii în lacrimi, șeful Poliției Neamț, Aurelian Șoric, făcea atunci declarații halucinante.

Aurelian Șoric, fostul șef IPJ Neamț: „Mararu. de ce era interlop mararu? presa din piatra neamț, spuneți voi, de ce era mararu interlop? că dădea bani cu camătă? câți nu dau bani? sunt procurori care dau banI și alții. 1.36

Aceste declarații, dar și legăturile dubioase cu lumea interlopă din oraș, i-au adus sfârșitul profesional comisarului-șef Șoric. După 16 ani de carieră, perioadă în care a urcat scara ierarhică fulminant, Şoric a ieşit pe uşa din dos în urma scandalului ce a cutremurat Poliţia.

Au căzut atunci şi alte capete grele de la vârful Poliţiei, precum chestorul şef Dan Fătuloiu, secretar de stat în MAI, și Petre Tobă, şeful Poliţiei Române.

Cazul Emi Pian: „Vă pup, să vă dea Dumnezeu sănătate”

„10 ani mai târziu, la București, în cartierul Giulești un alt cap al lumii interlope cade. Emi Pian este ucis de un dușman într-o încăierare la un joc de barbut. La audieri ajung pe rând frații și fiul victimei, membri ai clanului Duduianu, dar și rivalii lor.

ALY PIAN, fiul lui Emi Pian: „Asta au vrut să facă. D-asta erau pregătiți. Păi tu vii la barbut să faci bani, să câștigi bani sau vii să omori lumea? asta nu înțeleg, că eu nu am purtat nicio unghieră de când sunt pe pământ… și nici tatăl meu nu a purtat absolut nimic… oameni ăștia se țin de noi de 3 ani… noi vrem să scoatem adevărul la iveală și să ne lase în pace”.

Principalul suspect în cazul morţii lui Emi Pian, Richard Emanuel Gheorghe, membru al clanului Rinu, a ajuns în arest preventiv la scurt timp după omor. Arestați au fost și fraţii interlopului Emi Pian pentru că ar fi încercat să-l omoare pe rivalul din clanul Rinu, înainte să-l salte polițiștii.

Întalnirea șefilor Poliției cu interlopii

În plină pandemie, la priveghiul lui Emi Pian au fost mii de oameni, fără ca poliția să intervină. În presă au apărut la scurt timp speculații despre posibile legături dubioase dintre șefii poliției și clanurile interlope. Au fost și imagini care au întărit suspiciunile. Aproape de miezul nopții, la 4 zile de la răfuiala dintre clanuri, Elvis Pian, fratele lui Emi Pian, se întâlnea în miezul nopții cu şeful Poliţiei Române, chestorul Liviu Vasilescu, cu şeful Poliţiei Sector 5, Cătălin Păştin, şi cu şeful Poliţiei Capitalei, Bogdan Berechet.

La mai puțin de două săptămâni de la apariția imaginilor în presă, invocând un „atac mediatic concertat asupra Poliției într-un moment în care țara are nevoie de liniște”, Liviu Vasilescu își anunța demisia. Un polițist povestește șirul complicităților dintre șeful Poliției Capitalei și clanul Duduienilor, pentru stiripesurse.ro.

UN POLIȚIST DEMASCĂ ȘIRUL COMPLICITĂȚILOR DINTRE POLIȚIE ȘI CLANURILE INTERLOPE

Septimiu Pan, polițist: „În câteva zile a fost administrat probatoriul care în ziua de 07.08.2020 a dus la arestarea autorului, un puști oarecare din „clanul RINU” din sectorul 2, individ care în acest interval de timp fusese la rândul său victima unei tentative de omor, comisă în mod evident din răzbunare de către rudele lui Pian.(…) Pe tot parcursul anchetei, încă din primele minute, Șeful Poliției Capitalei, Comisarul Șef Berechet Bogdan, mai cunoscut printre subalterni drept „Beizadeaua”, a avut o atitudine duplicitară în sensul că insista să afle exact și imediat fiecare pas făcut de Serviciul Omoruri în dosar, DEȘI LEGEA INTERZICE CLAR ACEST LUCRU, ce s-a mai găsit, pe cine urmează să aresteze, detalii tehnice strict secrete, când se iau măsuri cu autorul etc., pe de altă parte se afișa toată ziua bot în bot cu neamurile lui Pian, la televizor”.

Dubla crimă de la Onești

După câteva luni de la răfuiala interlopilor, în Moldova, la Onești, avea loc o dublă crimă. Un bărbat a sechestrat și ucis doi muncitori nevinovați în timp ce poliția era acolo. Practic, o operațiune eșuată de salvare a doi ostatici.

Vreme de 4 ore, câte s-au scurs de la primirea apelului la 112, zeci de poliști, doi negociatori și șefi SIAS din IGPR s-au încurcat în proceduri.

Agent șef ȘTEFĂNUȚ MORARU, negociator IPJ Bacău: „Chiar dacă situația era sub control, exista o comunicare între negociator și agresor. Am observat mișcarea siluetelor agresorului și a unui ostatic în balconul apartamentului și am auzit zgomote și țipete din interior, fapt care ne-au adus indicii că în interior s-a produs o agresiune”.

Chestor Alexandru Scurtu, director SIAS IGPR: „Una dintre victime a încercat să-l atace pe agresor moment în care acesta și-a schimbat comportamentul și a devenit foarte violent lovind în stânga și-n dreapta, prima echipă care a ajuns la 13.55 era poziționată la etajul 2 al blocului echipată cu echipament de protecție balistică și sisteme de distrugere a sistemelor de închidere de ce a durat deschiderea ușii mai mult? Pentru că dincolo de sistemele de închidere ale ușii, avea și o scară proptită între ușă și perete”.

IGPR a pornit imediat o anchetă în acest caz. Raportul a stabilit că 14 poliţişti, dintre care 8 ofiţeri şi 6 agenţi, au încălcat legea și procedurile.

Chestor Florentin Brăcea, adjunctul Poliţiei Române: „Negociatorul nu a fost informat cu privire la dialogul telefonic al autorului cu operatorul 112, astfel nu a cunoscut eventualele revendicări formulate de acesta. Din rapoartele polițiștilor care au intervenit la fața locului a rezultat clar că aceștia cunoșteau starea de pericol în care se aflau cei doi bărbați și aveau toate indicile unei intervenții în forță în acest caz”.

Potrivit chestorului Alexandru Scurtu, şeful Serviciului pentru Intervenţii Speciale, nu s-a pus niciun moment în discuţie trimiterea unui elicopter la Oneşti.

Chestor ALEXANDRU SCURTU, director SIAS IGPR: „Pot să afirm cu tărie în fața dumneavoastră că dacă am fi avut toate aceste detalii, pe care le-am obținut în urma controlului, cu siguranță s-ar fi luat decizia trimiterii polițiștilor din cadrul SIAS”.

Godină critică pregătirea trupelor speciale

Eşecul Poliţiei cazul Oneşti a generat discuţii despre calitatea pregătirii trupelor speciale. Marian Godină spune că, în calitate de poliţist SAS, a tras în poligon doar de câteva ori.

„Anul trecut, ca poliţist la SAS, am tras în poligon de patru ori. De patru ori într-un an, aţi citit bine. Şi aş zice că au fost doar trei, dar pentru că nu-mi amintesc exact şi nu vreau să mint, zic patru, deşi înclin spre trei. Iar unii visează sniperi pe blocuri şi rapel din elicopter”.

Scandalul permiselor auto de la Suceava

Un alt scandal care a vizat instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a avut loc tot în Moldova, la Suceava. DNA a deschis un dosar penal și a cerut arestarea a 14 persoane, printre care un ofițer DGA, șeful de la permise și mai mulți polițiști. Șeful de aici era bănuit că încasa mită de peste 20.000 euro pe zi. La percheziții, anchetatorii au găsit peste 1 milion de euro și zeci de kilograme de aur. Unii polițiști își depozitau banii în găleți și ligheane, alții chiar în pereții caselor.

Fostul șef de la Serviciul de Permise Suceava, comisarul șef Radu Obreja, ar fi fost cel care ani buni ar fi coordonat fabrica de permise false de la Suceava. La percheziții, anchetatorii au găsit în casa sa 60 de mii de euro, 60 de mii de lei, ceasuri, o mulțime de bijuterii din aur. Au extins perchezițiile și au mai găsit alți 50 de mii de euro într-o borsetă din portbagajul mașinii sale.

Polițiștii din Suceava mai fuseseră acuzați și în trecut că cer mită, dar Obreja se jura atunci că subalternii săi ar fi cinstiți.

„RADU OBREJA, fost șef al Serviciului de Permise Suceava: „Nu cred că vreunul din angajații acestei instituții a pretins de la cetățeni, atât pe linie de permise de conducere cât și pe linie de înmatriculări și autorizări provizorii a pretins vreo sumă de bani”.

Permisele s-ar fi dat contra unor sume de bani cuprinse între 300 și 1.500 de euro la traseu, și 3.000 și 7.000 de euro la examinarea teoretică. În acest caz și colonelul Florin Timu, șeful Serviciului Județean de Protecție Internă a fost reținut pentru că ar fi luat mită 90 de mii de euro și o mașină. În loc de integritatea instituției, el proteja fabrica de permise din județ. Dar prima fabrică de permise a fost descoperită la Pitești. În 2008, 17 polișiști, magistrați și politicieni din Argeș au fost arestați pentru că efectiv vindeau permise de conducere. Fostul comisar sef al Serviciului de Permise Arges, Codruț Gheorghe Vlăsceanu ar fi fost capul rețelei. 3.500 de oameni și-au cumpărat atunci permisele auto. Printre ei și faimosul Cristian Popescu Piedone care a acumulat 5 categorii auto într-o singură zi, lucru interzis dar și imposibil practic.

„CRISTIAN POPESCU PIEDONE: „Am căzut ca musca în lapte la Argeș… cu acea.. examen a permisului auto și am dat acel examen… pentru că astăzi când vorbim s-a constatat că nu este nicio ilegalitate .. conduc orice, și tir … cum am ajuns la Argeș? Devenisem extraordinar de notoriu și mi-a fost rușine să dau examenul aici în București”.

CORUPȚIE LA VÂRFUL POLIȚIEI ROMÂNE – MITĂ DE 1 MILION DE EURO

Corupția este prezentă și la vârful Poliției Române. Anul trecut un ofițer de poliție judiciară în IGPR-Direcția de Investigare a Criminalității Economice, a fost reținut pentru o mită de un milion de euro.

„În perioada februarie- aprilie 2020, inculpatul F. M. A., în calitate de ofițer poliție judiciară delegat să efectueze activități de urmărire penală într-un dosar la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ar fi pretins în mod repetat suma de 1.100.000 euro, pentru sine, pentru procurorul de caz și procurorul șef de secție”.

Polițistul ar fi promis că intervine la procurorul de caz și la procurorul ierarhic superior, astfel încât să se dispună soluția clasării, iar eventualele plângeri față de clasare să fie respinse.

Descinderi la adresa greșită…

Luna trecută, polițiștii au mai bifat o performanță negativă. La 5 dimineața au descins în casa unei femei… din greșeală. Mascații au sărit gardul și au intrat în casă peste o mamă și fiica sa.

Femeia peste care au intrat mascații: „Mascații au descins la noi în locuință, ne-au bruscat, ne-au amenințat cu moartea, mi-au pus arma în piept, au amenințat că-mi omoară câinele. Vreau să știu de ce poliția nu este în stare să localizeze corect o adresă”.

Descinderea ar fi trebuit să aibă loc la vecini. Greșeala polițiștilor a trimis-o pe fiica femeii la spital, cu atac de panică.

LUCIAN BODE: „Eu consider că s-a greșit și de aceea specialiști din direcția control intern vor face verificări. Această acțiune, spun foarte răspicat, nu a avut la bază o documentare corectă”.

Gavriș la cârciumă

Lucian Bode comandă, de când este șef la MAI, aproape săptămânal anchete. La fel a făcut și în cazul scandalului filării lui Radu Gavriș într-un restaurant din centrul capitalei. Ministrul de Interne vrea să știe cum au apărut în spațiul public imagini cu șefi din poliție și procurori, în frunte cu adjunctul poliției capitalei petrecând, în pandemie, la restaurant. Cristian Ghica, șeful Secției de poliție din Centrul Vechi, declara că Gavriș ar fi victima unui filaj ilegal făcut de DIPI, serviciul secret al Poliției.

Deocamdată, ministrul Bode a cerut doar înlocuirea lui Gavriș din funcția de coordonator al campaniei de luptă anti-Covid la Poliția București, pentru că acesta și-ar fi pierdut credibilitatea.

Despre problemele din poliția română au început să vorbească chiar oamenii din interior.

Un criminalist dezvăluie sistemul mafiot din Poliţia Română:

CRIMINALISTUL BOGDAN BĂNICĂ: „Pentru linişte, ei l-ar vinde chiar şi pe colegul de patrulă”

„Opriți mafia promovărilor și a sclavilor împuterniciți din Poliția Română!”

Criminalistul Bogdan Bănică, vicepreşedinte al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor din România, a descris într-o postare făcută pe Facebook modul în care funcţionează cercul de influență în instituţiile subordonate ministerului de Interne, cum se fac angajările şi cine sunt cei privilegiaţi atunci când se împart salariile de excelenţă.

„Pariez că următorul Ministru al Afacerilor Interne va constata populist și cu fermitate: Poliția Română trebuie reformată! (…)

CERCUL în unitățile polițienești funcționează întocmai și respectând cu strictețe principiile structurilor de criminalitate infracțională organizată. Este condus de un „capo di tutti capi”, având locotenenți, sublocotenenți și servanți, cărora anterior li s-au acordat anumite avantaje, facilități, sau au fost „salvați”.

Aserviților șefului suprem li s-au acordat „salarii de excelență”, li s-au angajat soțiile, finii, verii și cumnații în sistem, în urma unor așa-zise concursuri cu subiecte întocmite, probabil, cu o seară înainte”.