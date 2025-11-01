Un val record de pensionări lovește sistemul judiciar. Nu mai puțin de 22 de magistrați – judecători și procurori – părăsesc sistemul într-o singură zi, după semnarea decretelor de pensionare de către președintele Nicușor Dan.

Este cel mai mare număr de retrageri din magistratură consemnat într-un interval atât de scurt, semn că tensiunile din sistem s-au amplificat după anunțurile privind modificarea pensiilor speciale.

Printre cei care pleacă se numără nume grele ale Justiției române. Lista îi include pe Mihail Udroiu și Alexandra Iuliana Rus, ambii judecători la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și pe colonel magistrat Gheorghe Prelipcean, procuror militar șef în cadrul Secției Parchetelor Militare.

De asemenea, părăsesc sistemul Daniela Băloi, procuror la Parchetul General, Adriana-Ligia Drăgan, prim-procuror cu grad PÎCCJ, și Ileana-Mihaela Ancuța, judecătoare la Curtea de Apel București, detașată la Consiliul Superior al Magistraturii.

Valul de retrageri afectează instanțe și parchete din întreaga țară – de la București și Brașov, până la Iași, Constanța, Timișoara și Galați.

Surse din sistem susțin că mulți magistrați se grăbesc să iasă la pensie înainte de aplicarea noilor măsuri de austeritate care ar putea reduce drastic pensiile speciale.

Cele mai multe dintre cererile de retragere devin efective de la 1 noiembrie, însă unele sunt programate pentru săptămânile următoare, până la începutul lunii decembrie.

Pensionările masive lasă Justiția cu un deficit semnificativ de personal, într-un moment în care instanțele se confruntă deja cu un volum uriaș de dosare și o presiune crescută asupra magistraților rămași în activitate.

Sursa: Realitatea din Justitie