Fostul deputat Cristian Rizea, cel care a cutremurat clasa politică prin spovedania sa, aflat acum în arest într-un penitenciar din Moldova, cu scopul de a fi extrădat în țară, susține că demersul este abuziv. Explicația: avocații au contestat retragerea cetățeniei sale moldovenești și are calitate de solicitant de azil și azil politic. Fostul politician și membru al unor anturaje de „băieți deștepți” abonați la banul public a trimis chiar și o scrisoare actualului președinte al Republicii Moldova. În scrisoare, Rizea îi solicită Maiei Sandu să fie loială principiilor pe care le-a susținut mereu în cariera sa politică. Mai exact, legile să fie respectate pentru orice cetățean aflat pe teritoriul Republicii Moldova.

,,În cursul anului 2017 am depus actele și am redobândit prin recunoaștere cetățenia moldovenească în condiții perfect legale, nefiind niciun moment pe întreg parcursul anului 2017 nici urmărit penal și nici condamnat definitive, așa cum încearcă anumite persoane și chiar instituții să inducă opinia publică în eroare! Dosarul meu, cu toate actele doveditoare care se află la agenția servicii publice din Republica Moldova, stă mărturie în acest sens! Precizez că am avut calitatea de urmărit penal doar între lunile martie-mai din anul 2016, iar abia în 18 martie 2019 am fost condamnat definitiv în România!”, a precizat Rizea în scrisoarea deschisă.

În plus, fostul parlamentar consideră că a fost victima unui abuz din partea fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.

,,Am devenit indezirabil fostului regim condus de Igor Dodon în octombrie 2020, odată cu lansarea cărții mele ‘’Spovedania lui Rizea’’ la postul tv Realitatea PLUS, unde fac dezvăluiri în urma cărora parchetul general a redeschis dosarele a doi foști deputați: Victor Hrebenciuc și Sebastian Ghiță, iar Direcția Națională Anticorupție i-a pus sub urmărire penală pe foștii primari: Dan Tudorache, Daniel Florea, Marian Vanghelie și i-a ridicat imunitatea fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, pentru a putea fi anchetat penal! (..) Așa se explică modul intempestiv în care luni, 2 noiembrie 2020, acesta a revenit doar pentru 30 de minute din concediu și doar pentru a emite un decret profund ilegal de retragere a cetățeniei mele, decret în care numele și prenumele meu sunt inversate, nefiind specificate nici măcar numele părinților, data nașterii sau seria actelor de identitate moldovenești!”, se mai arată în documentul trimis președintelui Maia Sandu.

Avocații lui Cristian Rizea au mai precizat pentru Realitatea PLUS că încă un motiv pentru care acesta nu poate fi extrădat este și faptul că nu s-a adoptat o hotărâre definitivă în cauza privind contestarea deciziei cu privire la retragerea cetățeniei.

Între timp, Cristian Rizea nu o duce foarte bine în penitenciarul moldovenesc. Condițiile sunt dificile, inumane și degrandante, potrivit unui raport al Consiliului de Combatere a Torturii. Astfel, o zi de închisoare săvârșită în penitenciarul în care se află Cristian Rizea se contabilizează ca două zile de pedeapsă ispășită.

Totodată, fostul politician nu dorește să se sustragă pedepsei de 4 ani și 8 luni pe care a primit-o în România, pentru fapte de corupție, însă dorește să nu-și piardă cetățenia moldovenească și să-și efectueze anii de detenție în Republica Moldova, pentru că în țara noastră se teme pentru viața sa, dar și pentru cea a familiei sale.

Fostul parlamentar PSD Cristian Rizea a fost arestat la începutul lunii noiembrie de magistrații de la Judecătoria Chișinău.

Sursa: Realitatea de Realitatea din Moldova