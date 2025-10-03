Craiova a fost învinsă cu 0-2 de Rakow Czestochowa, echipă la care Bogdan Racovițan a fost integralist.

Universitatea Craiova a fost învinsă cu 0-2 de echipa poloneză Rakow Czestochowa, în deplasare, joi seară, în primul meci din faza grupei din Conference League, a treia competiție fotbalistică inter-cluburi europeană.

Polonezii au marcat golurile victoriei în repriza a doua, în minutele 47 și 80, prin Tomasz Pienko și Oskar Repka.

În minutul 48, Vladimir Screciu a fost eliminat pentru un fault în postură de ultim apărător, după intervenția VAR.

Rakow a dominat autoritat partida, trimitând 8 șuturi pe spațiul porții craiovene și alte 6 pe lângă.

De cealaltă parte, Craiova a cadrat un singur șut pe poartă și a mai trimis două pe lângă.

La gazde, fundașul Bogdan Racovițan a fost integralist.