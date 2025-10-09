Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a ajunțat, joi, că a simplificat condiţiile de acordare a ajutorului financiar pentru producătorii de legume în spaţii protejate. Potrivit oficialului, fermierii pot face dovada valorificării producţiei de legume cu rapoartele generate de casele de marcat.

”Am simplificat condiţiile de acordare a ajutorului financiar pentru producătorii de legume în spaţii protejate. Fermierii pot face dovada valorificării producţiei de legume cu rapoartele generate de casele de marcat, însoţite de raportul fiscal de închidere zilnică „Z”, a anunțat ministrul Agriculturii, după şedinţa Executivului.

Florin Barbu a subliniat că a făcut această modificare în hotărârea de guvern prin care este derulat programul, la solicitarea fermierilor, pentru a le uşura munca.

”Acum, producătorii înscrişi în program pot dovedi mai simplu producţia valorificată, direct cu documentele fiscale uzuale, fără proceduri suplimentare”, a mai spus ministrul social-democrat.