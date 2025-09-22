Organizația AUR Bihor reacționează ferm la acuzațiile din editorialul „Drone de AUR”, publicat în săptămânalul Bihoreanul şi în ediţia online ebihoreanul.ro, pe care le consideră tendențioase și menite să discrediteze o întrebare legitimă.

În ultimele luni, România a investit miliarde în apărare – 2,5% din PIB –, a achiziționat sisteme Patriot, HIMARS și avioane F-16, iar prin programul european SAFE are la dispoziție alte miliarde pentru infrastructură și capabilități militare. În acest context, întrebarea președintelui AUR Bihor, Ciprian Blejan – „Cum se explică faptul că, în ciuda unor sume colosale investite în apărare, dronele rusești pot survola nestingherite teritoriul României?” – a fost o invitație la responsabilitate, nu un atac la siguranța națională. Evenimentele din 13 septembrie au ridicat întrebări firești: o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc, a fost urmărită aproape o oră și a părăsit teritoriul fără a fi neutralizată. Ministerul Apărării a explicat că nu s-a acționat pentru a evita victime colaterale. Pentru public însă, efectul este același – drona și-a continuat misiunea, iar percepția de neputință persistă. Termenul „nestingherit” descrie exact această percepție.

AUR amintește că a votat împotriva legii „drone” în forma propusă în februarie, tocmai pentru că textul legislativ extindea atribuții militare fără garanții clare de control civil și de protecție a populației. Votul nu a fost unul împotriva apărării României, ci pentru o legislație mai clară, care să ofere atât eficiență militară, cât și protecția cetățenilor.

În ceea ce privește programul SAFE, organizația susține orice instrument care consolidează apărarea, dar solicită Guvernului să prezinte public planul de împrumuturi, termenele și proiectele vizate, pentru a evita datorii netransparente și cheltuieli ineficiente. Etichetele de tip „pro-ruși”, aruncate în spațiul public, sunt respinse categoric.

”AUR Bihor consideră că întrebările critice și cererile de transparență întăresc încrederea în instituții și nu subminează apărarea țării. Organizația solicită un raport public al MApN privind incidentul din 13 septembrie, un calendar transparent al proiectelor finanțate prin SAFE și reluarea dezbaterii privind legea „drone” pentru a găsi cel mai bun echilibru între securitate și siguranța civilă. România are nevoie de o apărare reală, de proceduri clare și de decizii transparente. AUR Bihor își asumă rolul de a pune întrebările pe care cetățenii le așteaptă și de a cere statului să răspundă, pentru ca încrederea în instituții și securitatea națională să fie cu adevărat consolidate”, a declarat Ciprian Blejan – Președinte AUR Bihor și Consilier Județean.