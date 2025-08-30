CFR SA a anunțat vineri că renunță la suspendarea a zeci de trenuri operate de CFR Călători și Transferoviar, după ce aceste companii au achitat în ultimul moment o parte din datoriile care au stat la baza deciziei inițiale de anulare.

CFR SA a emis către CFR Călători, TFC și structurile interesate Dispoziția RCC nr. 182/29.09.2025, la ora 19:00, cu următorul conținut: „În urma analizării plăților efectuate în ultimul moment pentru achitarea parțială a sumelor restante de către CFR Călători și TFC, se suspendă temporar, până la noi dispoziții, aplicarea prevederilor telegramei CFR nr. 28 din 27.08.2025.” Declarația a fost făcută pentru Agerpres de către Mihai Barbu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară.

Pe 20 august, CFR SA a informat CFR Călători că, din cauza datoriilor de peste 40 de milioane de lei privind plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI), începând cu 1 septembrie și, respectiv, 1 octombrie, va suspenda zeci de trenuri operate de această companie. În aceeași situație se afla și Transferoviar, care fusese notificată că va avea trenuri suspendate din același motiv.

După o serie de discuții fără rezultat privind eșalonarea datoriilor, CFR SA a transmis celor două companii o nouă notificare privind intenția de anulare a trenurilor. Potrivit unor surse din companie, citate de Agerpres, tensiunile au fost alimentate de faptul că CFR Călători a păstrat fonduri pentru plata salariilor cu două zile mai devreme, în timp ce CFR SA, creditorul, nu a avut disponibilități pentru a-și onora propriile plăți.

În urma unor noi discuții mediate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, s-a ajuns la un acord care a permis evitarea suspendării trenurilor.

Sursa: Newsinn