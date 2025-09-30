Administrația Trump a declanșat o restructurare masivă a aparatului birocratic federal, pe fondul luptei cu deficitul bugetar. Peste 150.000 de angajați federali vor ieși săptămâna aceasta de pe statul de plată, după ce au acceptat să demisioneze în schimbul unor salarii compensatorii. Este cea mai mare plecare voluntară de funcționari publici din ultimii aproape 80 de ani.

Demisiile oficiale încep marți, 30 septembrie, pentru angajații care au optat pentru acest program de plecări. Mulți dintre ei și-au părăsit agențiile cu luni în urmă și au rămas în concediu plătit până acum, potrivit biroului de resurse umane al guvernului federal.

„A provocat perturbări semnificative în birourile din întreaga țară”, a declarat Tom Fahy, director legislativ al Organizației Angajaților Serviciului Național de Meteorologie, după ce aproape 200 de meteorologi și tehnicieni au acceptat oferta de plecare.

NASA a pierdut, la rândul ei, aproape 4.000 de angajați, printre care unii dintre cei mai buni ingineri și oameni de știință, după cum a confirmat Matt Biggs, președintele sindicatului Federației Internaționale a Profesioniștilor și Inginerilor Tehnici. „Aceștia nu sunt înlocuiți”, a avertizat el.

Oficialii americani estimează că plecările masive vor aduce economii de circa 28 de miliarde de dolari anual. „Programul de demisii a oferit o ușurare incredibilă contribuabilului american”, a transmis McLaurine Pinover, purtătoare de cuvânt a Biroului de Personal și Management.

Totuși, criticii atrag atenția că această reducere riscă să afecteze funcționarea instituțiilor-cheie. Spre deosebire de administrația Clinton, care a redus gradual peste 430.000 de posturi în opt ani pe fondul unui boom economic, planul Trump urmărește o scădere abruptă – aproximativ 300.000 de locuri de muncă eliminate până la finalul anului, echivalentul a 12,5% din întreaga forță de muncă federală.

Chiar și așa, impactul asupra pieței muncii americane este așteptat să fie limitat, întrucât sectorul public federal reprezintă sub 1,5% din totalul angajaților din SUA.

