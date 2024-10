Sărbătoarea de Halloween este una dintre cele mai cunoscute sărbători păgâne, marcată de costume înfricoșătoare și dovleci sculptați.

Sărbătoarea de Halloween este una dintre cele mai cunoscute sărbători păgâne. În cea mai mare parte a Europei și a Americii de Nord, această sărbătoare nu are nicio legătură cu un obicei religios. Oamenii sărbătoresc Halloween-ul cu costume înfricoșătoare, dovleci sculptați și petreceri festive. Halloween 2024 are loc în noaptea de 31 octombrie. Halloween-ul și-a avut primele origini printre celți, care obișnuiau să aibă festivalul de Samhain. În ziua care corespunde acum cu cea de 1 noiembrie se considera că începe noul an, fiind considerată de asemenea și data la care începea iarna.

În timpul festivalului celt se credea că sufletele celor care s-au stins din viață se întorc pentru a-și vizita casele. Oamenii aprindeau focuri în locuri înalte pentru a speria spiritele, iar uneori purtau măști înfricoșătoare pentru a nu fi recunoscuți de fantomele care bântuiau casele în acea vreme. Astfel, tot felul de ființe înfricoșătoare au ajuns să fie asociate cu ziua festivalului. Când romanii i-au cucerit pe celți, tradițiilor lor au fost adăugate unele noi. Ziua de Samhain a ajuns să fie asociată, de asemenea, cu festivalul Feralia, care comemorează trecerea morților și cu Pomona, zeița secerișului.

Alături de alte sărbători, cea de Halloween a fost în mare măsură interzisă printre primii coloniști americani. Totuși, în anul 1800 au fost dezvoltate sărbători care marcau recolta și care împreunau anumite elemente din sărbătoarea de Halloween. Sărbătoarea de Halloween este asociată cu o mulțime de obiceiuri și tradiții. Unul dintre obiceiuri presupune să faci farse mici, dar inofensive. Cei care sărbătoresc Halloween-ul poartă măști și costume pentru petrecerile tematice sau pentru a merge la colindat de dulciuri. Copiii merg din casă în casă în costume înfricoșătoare și întreabă „ne dați ori nu ne dați” pentru a primi bomboane și dulciuri. Un alt simbol al sărbătorii de Halloween este reprezentat de scobitul dovleceilor. Oamenii fac felinare înfricoșătoare de dovleci pe care le pun în fața casei pentru a speria spiritele rele.

Dovleacul, simbolul principal al acestei sărbători, îl are ca protagonist pe JackO Lantern, despre care se spune că a fost preschimbat în dovleac din cauza zgârceniei sale. Jack obișnuia să le joace farse tuturor. Atunci când moare pare că porțile Raiului s-au închis, iar Diavolul nu a vrut să-l primească în iad. Astfel, JackO Lantern îi cere diavolului o călăuză pentru a nu rămâne un spirit rătăcit prin întuneric. JackO Lantern primește un felinar care să-i fie călăuză pentru eternitate.

Sursa: Realitatea de Arges