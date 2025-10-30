Călin Georgescu află astăzi ce vor decide magistrații în cazul contestației sale, dacă va fi sau nu prelungită măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile.

Judecătorii analizează astăzi contestația depusă de avocații lui Călin Georgescu împotriva măsurii dispuse în urmă cu două zile. Apărarea susține că magistratul nu a adus argumente noi, iar în motivarea deciziei recente au fost copiate pasaje din hotărârea inițială. Răspunsul de astăzi este crucial, fiind unul definitiv.

În această dimineață, aflați în exclusivitate atât decizia instanței, cât și anunțul important făcut de Călin Georgescu. Patrioții se adună din nou în fața Tribunalului București pentru a-l susține.

Tot astăzi, Realitatea PLUS prezintă în premieră dezvăluiri cutremurătoare despre influența grupării soroșiste aflate la putere, despre disperarea sistemului și despre neregulile șocante din dosarele care îl vizează pe liderul suveraniștilor.