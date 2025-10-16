Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost reținută pentru 24 de ore într-un dosar de înșelăciune de proporții. Prejudiciul depășește 1,3 milioane de euro, iar printre păgubiți se află numeroși medici stomatologi.

Procurorii au emis ordonanța de reținere, iar aceeași măsură urmează să fie dispusă și pentru cealaltă suspectă din dosar, potrivit unor surse judiciare.

Cele două femei ar fi păcălit mai multe persoane, convingându-le să plătească pentru apartamente și mașini de lux. În realitate, nu aveau niciun drept asupra bunurilor promise.

Victimele au fost atrase în special printr-un salon de înfrumusețare din Sectorul 2, unde una dintre suspecte le câștiga încrederea. Poveștile spuse de acestea erau atât de credibile încât oamenii au achitat sume uriașe.

Un exemplu: o persoană a plătit 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme de lux, care nu au mai fost livrate. O altă victimă a scos din buzunar 67.000 de euro pentru un apartament în centrul Capitalei și câteva mașini.

Polițiștii bucureșteni au făcut joi 16 percheziții în Capitală și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, în cadrul acestui dosar de înșelăciune cu consecințe grave.

Carmen Dan a reacționat public și a spus că a aflat „târziu” despre implicarea surorii sale. Fosta șefă de la Interne a declarat că nu era apropiată de aceasta și că a îndrumat-o către organele de anchetă „să declare tot ce s-a întâmplat”.

„Nu eram apropiate”, a subliniat Carmen Dan, explicând că doar procurorii pot stabili adevărul și vinovăția.