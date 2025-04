România nu va mai ajunge în situația de a anula alegerile prezidențiale din luna mai. Declarația a fost făcută de președintele interimar. Ilie Bolojan susține că, cităm, până în momentul de față nu există motive care să ducă la o astfel de decizie. În privința deciziei de la Ploiești, Bolojan spune că e generatoare de discuții inutile și menționează că ordinea într-o țară este menținută de respectarea legilor și a Constituției.

„Cu siguranta nu exista niciun fel de motiv pana in momentul de fata sa se puna o astfel de problema, dar intr-adevar aceasta decizie a judecatorului de la Curtea de Apel Ploiesti a fost de natura nu sa suspende procedura electorala, dar e clar ca a fost generatoare de discutii inutile. Fara sa comentez decizii ale instantelor, pentru ca in acesti ani de politica intotdeauna am fost rezervat pe aceasta chestiune, este cu siguranta o decizie foarte discutabila din foarte multe puncte de vedere.

Ordinea intr-o tara este, totusi, mentiunta si de respectarea legilor, a prevederilor din Constitutia tarii respective, a regulilor generale.

Totusi, Curtea Consitutioanala, cu toate actiunile, cu toate criticeile pe care le putem aduce, cu toate discutiile ca o decizie a fost mai buna sau mai proasta, totusi are o anumita pozitionare in Constitutie si a contestat o anumita ierarhie de legi inseamna sa contesti regulile.

In acest moment nu exista semnale ca ar fi perturbatii majore nici in zona de online, nici in alte zone”, a declarat Ilie Bolojan.

Sursa: Realitatea Din PNL