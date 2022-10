Europarlamentarul PNL – Rareș Bogdan spune că, în mod cert, pensiile vor crește la începutul anului viitor. Procentul, însă, va fi stabilit în funcție de proiecția bugetară.

„Toate sunt bazate pe realitatea încasărilor şi pe situaţia bugetară. În momentul în care vedem proiecţia bugetară cu care trebuie să vină în 2-3 săptămâni Ministerul Finanţelor vom vedea exact procentul pe care ni-l permite… 14% ar fi un procent din punctul meu de vedere care ar acoperi rata inflaţiei şi ar acoperi acea lege cu 40%.

Noi am dat şi 30% şi 40%, dar trebuie să fie bani. Până acum ştim un lucru, că avem absorbţie de fonduri europene, că avem cel mai mare procent pe investiţii şi că avem din PNRR primiţi deja 900 de milioane. Cert este că românii vor primi bani în plus la pensii”, a declarat Rareş Bogdan, luni seara, la Realitatea PLUS.

„Numai că în afară de bani în plus la pensii, că sunt 10, că sunt 11, că sunt 13, că sunt 16 la sută, vom vedea în funcţie de proiecţia bugetară, ce este foarte important este cum reuşim să venim cu plus valoare pentru capitalul românesc”, a mai spus Rareş Bogdan.