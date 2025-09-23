Un copil de doar 6 ani din Timișoara a murit marți, după ce s-ar fi înecat în cada locuinței. Polițiștii au fost alertați prin 112 de mama băiatului, care a anunțat tragedia.

Echipajele au ajuns de urgență la apartamentul de pe bulevardul Liviu Rebreanu, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru cel mic. Decesul a fost constatat la fața locului.

În timpul cercetărilor, polițiștii au descoperit în cadă, lângă copil, un uscător de păr care era băgat în priză. Circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de anchetatori.

Mama a povestit că și-a lăsat fiul singur în baie aproximativ zece minute. Când s-a întors, l-a găsit prăbușit și a cerut ajutor la numărul de urgență.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Polițiștii și procurorii încearcă acum să afle ce s-a întâmplat în minutele în care copilul a rămas nesupravegheat.

