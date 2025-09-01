Consiliul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), reunit înaintea deschiderii noii sesiuni parlamentare, trage un semnal de alarmă privind deteriorarea gravă a procesului democratic în România.

Membrii partidului critică decizia Guvernului condus de Ilie Bolojan de a-și angaja răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri, considerând că această practică repetată subminează rolul Parlamentului și ignoră dezbaterea democratică și voința cetățenilor.

Totodată, AUR atrage atenția asupra întârzierii nejustificate a stabilirii unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei și condamnă modul în care justiția este folosită abuziv împotriva lui Călin Georgescu, subliniind angajamentul ferm de a apăra democrația, drepturile fundamentale și interesele naționale.

George Simion, reacție dură în plină criză la vârful statului. Președintele AUR, apel la români să se strângă la Broșteni și la Țebea Decizia Guvernului condus de Ilie Bolojan de a-și angaja răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri reprezintă o nouă lovitură dată principiilor democratice. Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă și ignoră complet dezbaterea democratică și vocea românilor. Totodată, Consiliul Național de Conducere al AUR subliniază că democrația și legislația electorală sunt călcate în picioare prin întârzierea nejustificată a stabilirii unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Municipiului București. Indiferent de simpatiile politice, dacă suntem de stânga sau de dreapta, regula de bază într-un stat democratic este respectarea dreptului de a alege și de a fi ales. În ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, AUR condamnă modul abuziv în care Călin Georgescu este târât prin furcile caudine ale justiției. Este inacceptabil ca justiția să fie folosită ca instrument politic împotriva unui om care și-a exprimat opiniile și a atras atenția asupra problemelor reale ale României și care a fost votat de milioane de români.

„Consiliul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), reunit înaintea începerii noii sesiuni parlamentare, atrage atenția asupra faptului că procesul democratic este grav afectat.

AUR își reafirmă angajamentul față de români și anunță că va folosi toate pârghiile parlamentare pentru a stopa derapajele actualei guvernări. Așa cum am promis, vom depune moțiunile de cenzură necesare împotriva Guvernului Bolojan, dar și moțiuni simple împotriva miniștrilor responsabili pentru haosul creat de această guvernare

AUR rămâne consecvent în apărarea democrației, a drepturilor cetățenești și a intereselor naționale.” a transmis partidul suveranist în comunicatul postat pe site-ul oficial al formațiunii politice.

Petrişor Peiu avertizează (AUR): Guvernul Bolojan ne costă scump – 15 miliarde de lei anual