AUR Bihor, prin președintele organizației județene și consilierul județean Ciprian Blejan, anunță că va urmări cu maximă atenție proiectul de construire a taberei școlare din Vașcău, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

„Nu contestăm necesitatea unei tabere școlare moderne în județ, dar considerăm că proiectul ridică serioase semne de întrebare privind raportul cost–beneficiu. Valoarea totală a investiției este de 12 milioane lei pentru doar 48 de locuri-pat – adică aproximativ 250.000 lei per loc de cazare. Cu o astfel de sumă, am fi putut construi 2-3 grădinițe în mediul rural, acolo unde copiii chiar au nevoie de condiții mai bune”, a declarat Ciprian Blejan – Președinte AUR Bihor și Consilier Județean.

Liderul AUR Bihor avertizează și asupra costurilor ulterioare de funcționare: „Fondurile europene acoperă construcția, dar după ce se termină finanțarea, cine și cu ce bani va plăti întreținerea și salariile personalului? Avem deja exemple în județ cu bazine de înot a căror întreținere devine o povară pentru bugetele locale.”

AUR Bihor subliniază că menținerea taberei moderne presupune costuri de operare și întreținere considerabile, posibil mai mari decât cele din sectorul privat.

„Solicităm prezentarea publică a măsurilor prin care se va asigura că, după terminarea finanțării nerambursabile, bugetul Consiliului Județean Bihor nu va fi împovărat și că tarifele de acces vor rămâne accesibile pentru toate familiile, inclusiv cele cu venituri reduse. Fără sprijin de tip FSE+, aceste tarife riscă să devină prohibitive”, a adăugat Blejan.

De asemenea, AUR Bihor consideră că rata de ocupare estimată de 51,16% este prea mică pentru a justifica o asemenea investiție:

„Există riscul ca această tabără să fie subutilizată și să se transforme într-o clădire costisitoare pentru contribuabili. Nu vrem să ajungem peste câțiva ani să discutăm despre un nou ‘elefant alb’ – o investiție frumoasă pe hârtie, dar nefuncțională în practică”, a avertizat consilierul județean.

AUR Bihor solicită Consiliului Județean Bihor transparență totală în derularea proiectului, publicarea periodică a stadiului lucrărilor și prezentarea unei strategii clare pentru asigurarea funcționării eficiente după finalizarea investiției.