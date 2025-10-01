AUR Bihor anunță că reprezentanții săi din Consiliul Județean Bihor, vor vota pozitiv proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului pentru DJ 797, km 5+566 – km 10+000, proiect ce va fi dezbătut în ședința CJ Bihor de luni, 29 septembrie 2025.

„Acest plan reprezintă un pas firesc și necesar pentru asigurarea unui mediu sănătos în comunitățile afectate de traficul rutier intens. Prin votul nostru favorabil, transmitem un semnal clar: protejarea sănătății publice și a calității vieții bihorenilor este prioritatea noastră, mai presus de calcule politice sau de interese conjuncturale. În același timp, solicităm extinderea acestor măsuri și în alte zone afectate, precum Cheriu, Oșorhei și Bicaci, Nojorid. Numeroși cetățeni ne-au semnalat probleme grave cauzate de traficul greu – fisuri în locuințe, praf persistent, disconfort fonic permanent. Considerăm că este obligația noastră morală și administrativă să le asigurăm un cadru de viață sigur, liniștit și sănătos”, a declarat consilierul judeţean Ciprian Blejan, liderul AUR Bihor.

AUR Bihor adresează un apel către toate grupurile politice din Consiliul Județean Bihor să se angajeze pentru adoptarea unor politici coerente de reducere a poluării fonice și a vibrațiilor, în beneficiul întregii comunități bihorene.