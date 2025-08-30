Filiala AUR Bihor atrage atenţia asupra modului în care se alocă sume importante de bani pentru acoperirea unor fraude evidente și pentru întreținerea incompetenței administrative a unor primari PNL și PSD.

Este şi cazul Primăriei Nucet unde s-au repartizat fonduri pentru pentru reabilitarea stației de epurare din Vârtop, un obiectiv care nu a funcționat niciodată. Pentru această stație și pentru rețeaua de canalizare, statul român a plătit deja 2,2 milioane de euro din bugetul de stat. Lucrarea trebuia finalizată în 10 luni, dar a fost întinsă pe 8 ani. Rezultatul: o rețea subdimensionată și o stație inutilizabilă, care varsă toată mizeria direct în pârâu, provocând o poluare majoră.

”Administrațiile locale din mandatele în care s-a produs frauda nu au mișcat un deget: nu au sesizat organele competente, nu au apărat interesul comunității și nu au cerut tragerea la răspundere a celor vinovați. Și acum, după ani de complicitate și tăcere, județul Bihor este pus să plătească nota pentru blaturile și incompetența lor. Mai mult, tot la Nucet, s-au repartizat bani pentru achiziția și montarea unui teleschi. Asta deşi în oraș există o firmă care administrează pârtia de schi construită cu bani europeni, parazitată de cercurile de interese PNL-PSD. Deși încasează venituri consistente în sezonul de iarnă, nu se gospodărește corespunzător, iar din fondurile Consiliului Județean s-au alocat bani pentru a le acoperi ineficiența. Considerăm revoltător ca în hotărârea care vizează aceste cheltuieli să se afirme că alocarea de fonduri este „necesară și oportună în vederea gestionării cât mai eficiente a cheltuielilor bugetare”. Care eficiență? Când județul plătește pentru fraude, blaturi și incapacitatea administrativă a unor primari PNL/PSD, vorbim de risipă, nu de eficiență. AUR Bihor va continua să denunțe toate încercările de a acoperi fraude și incompetențe cu banii bihorenilor”, a declarat Ciprian Blejan – Președinte AUR Bihor și Consilier Județean.