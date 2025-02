Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a demontat totul și a venit cu dezvăluiri incendiare despre starea de sănătate a Laurei Vicol, după ce a fost arestată preventiv în dosarul Nordis. Aceasta a fost scoasă din arest și dusă de urgență la spital, deoarece ar fi avut programată o operație la inimă, fapt care a stârnit numeroase controverse în spațiul public.

„Am văzut astăzi niște nevertebrate care au sărit să comenteze despre faptul că Laura Vicol a fost dusă cu salvarea astăzi pentru un control. Eu o să continui ceea ce am făcut cu Elena Udrea și o să apar, indiferent despre cine este vorba, în față tuturor celor care sunt plătiți de ONG-uri și ei comentează despre toată lumea. Habar nu am ce este adevărat și ce nu din ce apare în spațiul public din acele referate.

Laura Vicol era programată pentru operație la inimă. Oamenii care se duc la pușcărie nu sunt condamnați la moarte, nu înseamnă că pentru satisfacția voastră, oamenii ăștia nu mai au voie să se îmbolnăvească, nu mai au dreptul la tratament medical și la un tratament decent. Dacă au greșit și se duc acolo, trebuie să fie tratați că niște oameni.

Laura Vicol, scoasă din arestul central al Poliției Capitalei ca să ajungă la medic pentru un control de urgență

Nu sunt condamnați la moarte și da, are o problema cu inimă, lucru care se poate verifică foarte ușor. Am înțeles ura pe care v-o cultivă unii s-o revărsați în spațiul public că să va câștigați bănuții pot s-o înțeleg. Dar până la urmă sunteți ditamai bărbații, ați găsit o femeie că să aruncați cu lături în ea. Da, o apar și îmi asum toate înjurăturile. Așa cum mi-am asumat de-a lungul timpului și pentru alții.

Până la urmă unde au fost serviciile secrete și autoritățile statului? Doamna Vicol a fost deputat al României, președinta comisiei juridice și în preajma unor demnitari români. Dacă a făcut niște lucruri așa îngrozitoare, ce ați păzit? Eu știu că serviciile secrete au datoria să prevină beneficiarii de informații.

Dosarul Nordis. Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și Emanuel Poștoacă, arestați preventiv 30 de zile VIDEO

Așa cum l-ați îngropat pe Traian Băsescu cu fratele său și cu ce s-a întâmplat, la fel faceți acum și cu ceilalți. Deci, eu aș vedea că toți șefii de servicii secrete să plece acasă, pentru că ei au asistat la devalorizarea țării, la omorârea capitalului românesc și la compromiterea unor personaje din statul român. Aici sunt două explicații, ori serviciile s-au făcut că nu văd, ori nu au informat, iar deținătorii de informații au ignorat aceste informații.

Ori cei care primesc informații trebuie să plece și ei, ori ăia care au informat, dacă e adevărat ce se spune. O să vedem la sfârșitul procesului. Cum era doamna Ana Maria Pătru, au plimbat-o în cătușe, s-au dus peste bunica ei, i-au luat copilul și la sfârșit achitată pe toată linia. Au fost sute de pagini de interceptări între niște șoferi de tir care nu aveau nicio legătură cu cauza respectivă.

Scoaterea din context și darea unor informații doar așa că să se creeze impresie și să se distragă atenție de la faptul că alegerile în România au fost anulate, de la faptul că s-a încălcat constituția, de la faptul că avem un președinte ilegitim și că trebuie să se organizeze turul 2, am mai văzut poveștile astea, nu e o noutate, dar nu ne păcăliți. Cine a greșit să plătească.”, a declarat Anca Alexandrescu în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.