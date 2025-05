Jurnalista Anca Alexandrescu este de părere că, din greșeală sau intenționat, Nicușor Dan a dovedit încă odată că în spatele său este statul paralel, atunci când a invocat “influența pe care președintele o are in Justiție”. Într-o intervenție telefonică, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a opinat că după o astfel de afirmație nu mai există niciun dubiu că adevărata miză a susținerii primarului general pentru funcția supremă în stat este readucerea Justiției sub controlul sistemului.

„Nicușor Dan a mărturisit ADEVĂRUL. Eu am spus, de fapt a spus-o Călin Georgescu și am fost îndrumată de ce a spus, că minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Iar adevărurile ni se tot arată în ultima vreme.

Noi am spus că ăsta este scopul suprem al sistemului, de a repune mâna pe justiție, pentru că justiția a reușit să scape de acest jug în mare parte, în ultima perioadă și ați văzut ce s-a întâmplat cu dosarele de la DNA ale lui Coldea și Dumbravă.

Scopul sistemului acesta este, de a repune mâna pe justiție, dea ceea îi și vedem în spațiul public pe acele personaje care au subjugate justiția: Traian Băsescu, Vasile Dîncu, George Maior, Victor Ponta, toși cei care au fost în această zonă, Florin Coldea, Dumitru Dumbravă,

Acum l-au găsit pe Nicușor Dan, iar el, probabil din breeful pe care-l primește zilnic de la cei care-l conduc din spate, poate că a uitat, așa cum s-a întâmplat și marți, a uitat ce este pentru public și ce este pentru uz intern,” a afirmat Anca Alexandrescu, în exclusivitate la Realitatea Plus.