Amenzi în valoare de 1,8 milioane de lei au fost date de Garda de Mediu după controale făcute la 47 de gropi de gunoi. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate în Dâmboviţa.

Potrivit ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, cele mai numeroase amenzi din Dâmbovița au fost date de Garda de Mediu la groapa de gunoi Supercom din Aninoasa, în Ilfov, la groapa Eco Sud. În plus, numeroase amenzi au fost date în Teleorman, la groapa Eco Sud.

„Este un subiect care an de an se repetă: gropile de gunoi care în timpul verii sunt acaparate de incendii. Vedem comunităţi întregi care se sufocă de la fumul rezultat din aceste incendii. Am vrut să avem o acţiune completă pe toate gropile de gunoi cu gunoi municipal, care să fie verificate din perspectiva măsurilor care au fost luate pentru a preveni incendiile. Avem astăzi şi concluziile controlului.

Concluzia este că, după acest control care a fost făcut, repet, cu echipe interjudeţene, deci cu oameni care au aruncat pentru prima dată un ochi asupra problemelor din gropile de gunoi respective, sunt oameni noi care au venit să analizeze aceste gropi de gunoi, au fost date 1,8 milioane de lei amenzi.

Au fost date 31 de amenzi pentru faptul că nu au fost respectate suprafeţele active pe care ar fi trebuit să fie depozitate gunoaiele, pentru faptul că nu au fost respectate normele de monitorizare a calităţii aerului, că nu au fost respectate norme privind depozitarea – să fie acoperite gunoaiele cu straturi de pământ – pentru că nu a fost extras levigatul din gropile respective de gunoi, care ar fi trebuit să fie extras şi depozitat separat.

Cele mai mari amenzi au fost date în Dâmboviţa, la groapa de gunoi Supercom din Aninoasa, la groapa din Ilfov Eco Sud şi la groapa Eco sud din Teleorman”, a spus Diana Buzoianu, potrivit Agerpres.

Infrastructura de tratare a deșeurilor, absentă în cele mai multe județe

Conform ministrului, concluziile generale ale controlului tematic au arătat că majoritatea judeţelor nu au o infrastructură de tratare a deşeurilor, că se reciclează prea puţin şi că ar trebui în perioada următoare poate chiar să se dubleze cantitatea de materiale reciclate.

„S-au găsit depăşiri ale cantităţii autorizate în majoritatea gropilor de gunoi care au fost verificate şi de asemenea au fost depăşite, tot aşa, în majoritatea gropilor de gunoi, suprafeţele maximale pe care ar trebui să fie depozitate aceste deşeuri”, a menţionat Diana Buzoianu.

La rândul său, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, a subliniat că un element de noutate al acestui control a fost faptul că acesta a fost realizat intrajudeţean, împreună cu IGSU, care a aplicat la rândul său amenzi de încă 493.000 de lei pentru lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu ori pentru nerespectarea normelor în vigoare.

„Un element de noutate al acestui control – este un control care se desfăşoară anual – dar elementul de noutate este că a fost efectuat intrajudeţean, astfel încât ochii proaspeţi să vadă anumite depozite, astfel încât analiza de risc pe care am făcut-o ulterior acestui control şi am supus-o atenţiei doamnei ministru să aibă aceste rezultate pe care dânsa tocmai le-a expus şi anume abordarea sistemică a problemelor, pentru că atunci când vorbim de depozit avem problema de operaţionalizare, depăşirea zonei active de depozitare, lipsa acoperirii periodice cu strat de pământ, de exemplu Dâmboviţa, unde aţi văzut că a fost un incendiu care a durat câteva zile.

Probabil că dacă s-ar fi respectat normativul şi ar fi fost puse straturile intermediare de pământ incendiul s-ar fi putut stinge mult mai repede. Având în vedere acest eveniment declanşator, am solicitat şi participarea colegilor de la IGSU care, împreună cu noi, au aplicat sancţiuni totale de 2,3 milioane.

Pe lângă 1,8 milioane pe care le-a aplicat Garda Mediu, avem şi 493.000 de lei aplicaţi de IGSU, ei constatând 245 de deficienţe la depozitele verificate, mare parte dintre ele referindu-se ori la absenţa autorizaţiei de protecţie la incendiu, ori la lipsa respectării normelor în vigoare”, a susţinut Andrei Corlan.

Concluziile controlului indică faptul că, în primul rând, nu se respectă reglementările de mediu şi sunt depăşite capacităţile autorizate. De exemplu, la groapa de gunoi de la Aninoasa se depăşise cu 200% capacitatea.

Apoi, s-a constatat recepţionarea deşeurilor fără a se face sortarea la intrare şi fără a se stabili criteriile de acceptare la depozitare, recepţionarea tipurilor de deşeuri incompatibilă cu clasa depozitului.

„Avem o mare problemă cu depozitarea netratată a deşeurilor, în sensul în care avem şi un raport de ţară care spune că 72% din deşeuri se depozitează netratat. Avem o problemă legislativă în acest sens (…) numai că în doar 3 săptămâni văd că deja se pun pe tapet, se discută public, avem HG-ul Gărzii Naţionale de Mediu care ne va oferi o putere sporită, noi suntem la 100% grad de absorbţie a fondurilor PNRR, suntem la aproape de limita maximă operaţională şi vom face pasul următor.

De la 1 septembrie vom fi digitalizaţi integral, vom avea zonele, vom avea şi actul normativ să putem folosi imaginile captate ca şi constatare în actul de control. Alte probleme pe care le-am întâmplat la depozitele de deşeuri: lipsa interconectării, sistemul de captare şi tratare a gazului de depozit – după cum ştim există un proces de fermentaţie în depozit şi acel gaz trebuie preluat prin puţuri de captare, în unele depozite am constatat faptul că acestea nu erau conectate, o greşeală de operare din partea celor care se ocupă zi cu zi de depozit. Impactul posibil asupra mediului al acestor deficienţe este depăşirea limitelor admise la factorii de mediu, emisiile directe de gaze depozitate în atmosferă.

Apoi existenţa deşeurilor reciclabile în depozite care fi trebuit redirecţionate către reciclare, în condiţiile în care ţara noastră este la un procent de reciclare practic dezastruos (…), existenţa scurgerilor de levigat pe taluzuri şi acumulări în rigolele de colectare, cauzate de lipsa de etanşeitate a taluzurilor”, a precizat el.