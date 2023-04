La nici o zi după ce DNA a anunțat că Rareș Bogdan nu este ținta procurorilor în dosarul mitei de zeci de milioane de euro de la Aeroport, pe surse a venit vestea că politicianul a fost chemat ca martor în dosarul ROMARM. Asta în timp ce el spune că nici nu a fost audiat și nici măcar informat să meargă în fața procurorilor. Mă îndoiesc că aceasta este doar o coincidență și că totul face parte din categoria intimidărilor politice.

Aseară, la Vila Lac, Rareș Bogdan a anunțat în interiorul PNL că la rotativă, care din mai s-a mutat pentru luna iunie, își dorește ori ministerul Transporturilor ori șefia PNL București. Filiala liberală de la Capitală a coborât dramatic în sondaj și se află pe locul patru în sondaje, sub coordonarea lui Nicușor Dan și al lui Ciprian Ciucu. Apreciez că DNA a făcut precizările care îl exonerează pe Rareș Bogdan în dosarul Otopeni, pare a fi un prim pas ca această instituție să își spele păcatele din trecut. Însă nu pot să trec însă peste deciziile luate pe repede înainte în Justiție, printre care eliminarea pragului pentru abuzul în serviciu și permiterea folosirii înregistrărilor în dosare de corupție. Sunt bune aceste decizii sau ar putea să însemne o revenire treptată la perioada binomului Coldea-Kovesi? Suntem într-un an premergător alegerilor care vor decide destinul românilor pentru multă vreme de aici înainte. Este clar că în culise se fac jocuri de putere. Statul paralel s-a activat și apelează la un circ ieftin al zornăitului de cătușe, care să scoată din joc posibili candidați. Astăzi, în spațiul public a mai fost detonat un dosar pregătit din vreme, care va atrage atenția jurnaliștilor și a publicului pentru mult timp: Dan Diaconescu a fost săltat pentru că ar fi întreținut relații sexuale cu gemene minore. Atenție, nu îi iau apărarea, dacă a greșit mi se pare normal să plătească pentru faptele sale. Însă aceste cazuri, care bubuie acum, par grenade aruncate special pentru ca românilor să le fie distrasă atenția de la adevăratele probleme care îi apasă. La toate acestea se mai adaugă și spectacolul planetar cu punerea sub acuzare a lui Trump. Mă bucur că în această seară avem în platou invitați cu care să dezbatem aceste chestiuni externe, cu impact profund pentru întreaga lume, dar și pentru România.

Analizăm și conflictul tot mai aprins dintre China și SUA. Din fericire, observ că se poartă negocieri serioase între liderii europeni și Beijing. Ba chiar astăzi, Emannuel Macron și Ursula von der Leyen s-au întâlnit cu dictatorul chinez pentru a detensiona lucrurile. Omenirea are nevoie de pace, iar armele trebuie să tacă, mai ales că ne pregătim să fim loviți de un tsunami al recesiunii economice, conform celor mai avizate voci în economie. Cele mai negre previziuni vin tot de la Nouriel Roubini, expertul care a prezis criza din 2008, poreclit și doctorul dezastrelor. Analistul avertizează că întreaga lume trebuie să se pregătească pentru o buclă fatală în economie. Asta deși autoritățile de pe malurile Dâmboviței dau asigurări că ne revenim și că până la finalul anului vom avea o inflație de doar o cifră. O recesiune severă este singurul lucru care poate tempera creșterea prețurilor și a salariilor, dar va adânci criza datoriilor, ceea ce va duce la o scădere economică și mai profundă. Noua criză a fost deja declanșată de trei factori principali: inflația ridicată, datoriile care se adâncesc tot mai mult și instabilitatea financiară. Inflația și îndatorarea se alimentează reciproc, astfel că situația se va înrăutăți pe măsură ce ele persistă. Soluția este și mai complicată. Ca să scadă inflația băncile centrale trebuie să crească rata dobânzii, iar ca să scadă datoriile trebuie să fie redusă rata dobânzii. Sunt două măsuri care, deși necesare, nu pot fi aplicate simultan. Economistul spune că prăbușirea băncilor americane nu a făcut decât să agraveze situația și avertizează că bursele se vor prăbuși chiar și cu 30 de procente în perioada următoare. La noi se simt deja efectele. Clasa de mijloc se subțiază de la o zi la alta, iar discrepanțele dintre bogați și săraci devin evidente. Unele statistici arătau că aproape 5 milioane de români abia au ce pune pe masă. Iar patru din zece copii ai acestei țări trăiesc lipsuri de neimaginat. Abia acum și Guvernul și-a dat seama că are o gaură uriașă în buget și a decis că trebuie să economisească urgent 20 de miliarde de lei. Asta după ce au fost aruncate pomeni pentru săraci, după ce s-au majorat salariile aleșilor și după ce au făcut scut pentru specialii care ne costă 3 miliarde de euro, bani cruciali pentru investiții care să aducă plus valoare economiei autohtone. Se pregătește, chiar acum, un plan de austeritate care prevede înghețarea salariilor bugetarilor, printre care și ale amărâților din sistemul de educație ori, ale celor din sănătate sau ale polițiștilor. Ni se spune că nu vor fi adăugate noi taxe, dar sunt ferm convinsă că nota de plată a proastei administrări a resurselor bugetare va fi achitată tot din buzunarele noastre, buzunare care se golesc în ritm amețitor de la o zi de salariu la alta. Iar autoritățile aflate în criză iau împrumut după împrumut și ne amanetează destinele pentru multe generații de acum încolo. Peste 71 miliarde de lei au fost împrumutate de pe piețele externe de la începutul anului. Și este abia începutul, conform datelor oficiale, România are nevoie de 160 de miliarde de lei pentru a acoperi atât deficitul bugetar, cât și pentru a plăti datorii mai vechi. Treziți-vă, stimați aleși și biet popor român! Nu vedeți că suntem în pragul colapsului total?

Înainte să închei acest editorial, nu vreau să trec peste atacul de ieri de la liceul din Capitală. Este nevoie urgentă de modificări profunde la nivel de societate, dar și la nivelul Ministerului Educației. Elevul care a înjunghiat profesoara a fost arestat pentru 30 de zile. Dar această decizie nu schimbă cu absolut nimic problemele grave din școlile românești. Nu aprob astfel de comportamente, însă cred că elevul atacator este una dintre multele victime ale unui sistem bolnav, care îndemnă la ură și violență, la rebeliune fără cauză. Și Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a avut o reacție după incidentul cumplit: „O profesoară de la un liceu din București a fost atacată cu un cuțit de un elev căruia nu i-a venit să creadă că aceasta are tupeul să dea clasei un test neanunțat, neprofețit de nimeni. Când totuși s-a dezmeticit din neîncrederea inițial paralizantă, elevul a luat simultan cuțitul și promptă atitudine. Lucrurile ajunseseră mult prea departe și deveniseră intolerabile pentru cineva cu atâtea drepturi și nicio responsabilitate. Progresismul care mângâie pe creștet lenea, prostia, incultura, agresivitatea, depravarea precoce, permisivitatea totală și care promovează intens dizolvarea autorității de orice tip, progresism atât de larg și adânc prizat de (i)responsabilii din fruntea „Învățământului” recent, poate conduce inclusiv la crimă. Nu și la pedeapsă. Ulterior crima va fi totdeauna scuzată de nuanțele nesfârșite ale unui context mereu favorabil agresorului. Imperativul progresist? Să fim toleranți, să fim incluzivi! Cu tot și cu toate, oricât de toxic s-ar dovedi acest lucru pentru organismul societății, pentru fiecare în parte. Nu contează. Planetei să-i fie bine!”, scrie Vasile Bănescu. Dragii mei, un stat puternic este unul care pune preț pe dascălii ei, care îi tratează ca pe adevărați părinți ai națiunii. Alături de Sfânta Biserică, ei ne îndrumă pruncii și croiesc viitorul poporului. Să îi îmbrăcăm în haina cinstei pe care o merită! Iar dacă doriți binele țării, așa cum o spunea și Golda Meir, echivalați corupția cu trădare de patrie, iar hoții-cu trădători; faceți profesiunile de învățători și medici cele mai plătite și respectate. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, dragi telespectatori, să ne dăm mâna și să facem România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.

Sursa: Realitatea de Bucuresti