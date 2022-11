România nu va intra în recesiune în 2023, a anunțat ministrul Finanțelor – Adrian Câciu. Acesta spune că va fi o creștere economică de cel puțin 1,8 la sută.

Adrian Câciu: Creștere economică în România, în 2023, nu mai jos de 1,8%

”Toate prognozele nu arată o contracţie a economiei, ci arată o încetinire a vitezei de creştere sau o reducere a creşterii economice, ca să spun aşa. (…) Eu am spus: am semnalul de încetinire pe trimestrul trei, sigur îl voi avea şi în trimestrul patru. Pentru asta, tot Guvernul trebuie să lucreze la măsuri de restartare a economiei. (…) Ăsta este semnalul cel mai important pentru cei care decid, dar şi pentru corporaţii”, a anunțat ministrul Finanțelor, Adrian Câciu.

Ministrul a estimat că România nu va intra în recesiune în 2023, ci, din contră, o creștere economică, de peste 1,8 la sută.

„Opinia mea este că nu vom avea o creştere economică la nivel de potenţial – în România creşterile de potenţial sunt undeva la 4,5%, aşa arată potenţialul României, aşa ar putea să crească, dacă nu ar fi influenţată de factori negativi – o să avem o creştere economică, prognozele ne spun 1,8. Eu cred că o să depăşim aceste prognoze. Nu o să fie expansiune, dar nu o să fie nici contracţie economică sau altceva, mai jos de 1,8”, a precizat Adrian Câciu, miercuri seară, într-un interviu la Digi24.

Prognozele enunțate de ministrul Adrian Câciu sunt cele făcute de Comisia Europeană în urmă cu o săptămână. Previziunile economice de toamnă ale Comisiei Europene pentru România: 1,8% creștere economică în 2023 și 2,2% în 2024.

Adrian Câciu: Recesiunea tehnică e o chestie și de aritmetică. Termenul, inventat în SUA, în campanie electorală

Ministrul Finanțelor susține că în 2023 nu va fi recesiune în România și că termenul de recesiune tehnică a fost ”inventat” într-o perioadă de campanie electorală în SUA, astfel că recesiunea ”reală” este cea mai importantă.

”Recesiunea prevesteşte criza. Sunt foarte multe confuzii, toată lumea spune: suntem în criză, suntem în criză! Oameni buni, suntem în presiune recesionistă. Da, sunt elemente de presiune care se exprimă prin preţuri mai mari, prin faptul că oferta nu se valorifică, stă pe stoc sau se închid anumite companii, sunt semnale. Criza este ultima parte a unui întreg ansamblu de exprimări ale jucătorilor economici. Este încetinirea economică, vine recesiunea care spune că ai o comprimare a consumului, după care se întâmplă falimentul. (…)

Recesiunea tehnică e o chestie și de aritmetică. Cel mai important lucru e recesiunea reală care înseamnă de fapt o contracție a economiei. Dacă observați, toate prognozele nu arată o contracție a economiei, ci arată o încetinire a vitezei de creștere sau o reducere a creșterii economice.

Când s-a inventat acest termen de recesiune tehnică era o chestiune in campanie electorală în SUA. Ce voia sa spuna, dacă am două trimestre de creștere negativă, de scădere, eu la final de an oricum am creștere economică, deci per ansamblu am făcut bine.

Da, sunt semnale. Am semnalul de încetinire pe trimestrul trei, sigur îl voi avea și pe trimestrul patru. Pentru asta tot Guvernul trebuie să lucreze la măsuri de restartare a economiei. E ca la mașină. Mai suflăm…, s-a înfundat carburatorul”, a explicat Adrian Câciu.

